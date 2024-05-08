Таропрогноз на 9 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Другий день поспіль усі карти випадають перевернутими

Четвер, 9 травня 2024 року, обіцяє бути досить непростим днем, коли можуть повернутися старі проблеми або виникнути глухий кут у житті. Однак деякі навпаки зможуть зрушити з мертвої точки.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Ліворуч праворуч — перевернута Вісімка мечів, перевернута Смерть, перевернуте Колесо Фортуни

Перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час відчували себе ніби пташкою, що сидить у відкритій клітці, не в змозі вирішити, як вчинити далі. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Перевернута Смерть

Не лякайтеся через назву карти, насправді вона не має нічого спільного зі смертю в прямому її значенні. У прямому положенні ця карта говорить про "смерть" старого етапу в житті, але нам вона випала перевернутою, що вказує на те, що поки що у Вашому житті панує застій. Дозвольте собі бездіяти.

Перевернуте Колесо Фортуни

Найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропасти марно докладені зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в травні за картами Таро.