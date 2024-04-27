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Телефон очень тупит: восемь уловок ускорят работу вашего гаджета

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Медленный смартфон – проблема пользователя Новость обновлена 27 апреля 2024, 14:02
Медленный смартфон – проблема пользователя. Фото Pixabay

Несколько несложных трюков — и ваш смартфон будет "летать"

Никому не нужен мобильный телефон, который медленно загружает приложения и открывает файлы. Тем не менее, пользователи могут улучшить производительность своего смартфона, применяя простые трюки.

Как улучшить работу медленного смартфона? Советы по оптимизации предлагает журнал Pocket-lint.

Как ускорить работу мобильного телефона: 8 трюков

  1. Выключите и снова включите телефон. Иногда обычная перезагрузка устройства способна устранить проблему.
  2. Очистите кэш. Если вы столкнулись с медленной работой конкретных приложений, стоит навести порядок с кэшированием.
  3. Освободите память. Чем больше вы заполняете объем внутренней памяти, тем хуже производительность смартфона. Очистите гаджет от ненужных файлов, программ, содержимого корзины.
  4. Обновите телефон. Проверяйте, предлагает ли ваш смартфон новые обновления, и устанавливайте их при наличии.
  5. Проверьте скорость интернета. Иногда к медленной загрузке приводит плохое соединение сети. Подключайтесь к Wi-Fi, если мобильные данные не дают быстро загружать веб-страницы.
  6. Удалите виджеты. Прекратите использовать виджеты, особенно если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме.
  7. Отключите GPS. Эта функция регулярно обновляет и отправляет данные с вашего телефона туда и обратно, что может отрицательно повлиять как на время автономной работы, так и на скорость работы телефона.
  8. Выполните сброс до заводских настроек. В таком случае удаляются все данные, а еще вам придется заново входить в учетные записи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. Важны маленькие хитрости с гаджетом.

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