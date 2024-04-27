Телефон очень тупит: восемь уловок ускорят работу вашего гаджета
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Несколько несложных трюков — и ваш смартфон будет "летать"
Никому не нужен мобильный телефон, который медленно загружает приложения и открывает файлы. Тем не менее, пользователи могут улучшить производительность своего смартфона, применяя простые трюки.
Как улучшить работу медленного смартфона? Советы по оптимизации предлагает журнал Pocket-lint.
Как ускорить работу мобильного телефона: 8 трюков
- Выключите и снова включите телефон. Иногда обычная перезагрузка устройства способна устранить проблему.
- Очистите кэш. Если вы столкнулись с медленной работой конкретных приложений, стоит навести порядок с кэшированием.
- Освободите память. Чем больше вы заполняете объем внутренней памяти, тем хуже производительность смартфона. Очистите гаджет от ненужных файлов, программ, содержимого корзины.
- Обновите телефон. Проверяйте, предлагает ли ваш смартфон новые обновления, и устанавливайте их при наличии.
- Проверьте скорость интернета. Иногда к медленной загрузке приводит плохое соединение сети. Подключайтесь к Wi-Fi, если мобильные данные не дают быстро загружать веб-страницы.
- Удалите виджеты. Прекратите использовать виджеты, особенно если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме.
- Отключите GPS. Эта функция регулярно обновляет и отправляет данные с вашего телефона туда и обратно, что может отрицательно повлиять как на время автономной работы, так и на скорость работы телефона.
- Выполните сброс до заводских настроек. В таком случае удаляются все данные, а еще вам придется заново входить в учетные записи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. Важны маленькие хитрости с гаджетом.