Телефон очень тупит: восемь уловок ускорят работу вашего гаджета

Несколько несложных трюков — и ваш смартфон будет "летать"

Никому не нужен мобильный телефон, который медленно загружает приложения и открывает файлы. Тем не менее, пользователи могут улучшить производительность своего смартфона, применяя простые трюки.

Как улучшить работу медленного смартфона? Советы по оптимизации предлагает журнал Pocket-lint.

Как ускорить работу мобильного телефона: 8 трюков

Выключите и снова включите телефон. Иногда обычная перезагрузка устройства способна устранить проблему. Очистите кэш. Если вы столкнулись с медленной работой конкретных приложений, стоит навести порядок с кэшированием. Освободите память. Чем больше вы заполняете объем внутренней памяти, тем хуже производительность смартфона. Очистите гаджет от ненужных файлов, программ, содержимого корзины. Обновите телефон. Проверяйте, предлагает ли ваш смартфон новые обновления, и устанавливайте их при наличии. Проверьте скорость интернета. Иногда к медленной загрузке приводит плохое соединение сети. Подключайтесь к Wi-Fi, если мобильные данные не дают быстро загружать веб-страницы. Удалите виджеты. Прекратите использовать виджеты, особенно если они динамические и регулярно обновляются в фоновом режиме. Отключите GPS. Эта функция регулярно обновляет и отправляет данные с вашего телефона туда и обратно, что может отрицательно повлиять как на время автономной работы, так и на скорость работы телефона. Выполните сброс до заводских настроек. В таком случае удаляются все данные, а еще вам придется заново входить в учетные записи.

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