Омлет у бабусі виходив пишним: вона просто дотримувалась цих правил

Важливо пам’ятати деякі тонкощі

У багатьох з нас ідеальний сніданок – це пишний омлет. Здається, що може бути простішим, ніж збити яйця з молоком і вилити на сковороду? Однак не у кожного кулінара виходить ця страва.

А пам’ятаєте, у бабусі завжди омлет був нереально пишним? Вся річ у тому, що вона під час приготування страви використовувала деякі хитрощі. Ми разом із "Важно знать" розповімо про них.

Як приготувати омлет

Не варто збивати яйця в піну за допомогою блендера чи міксера. Чим більше піни — тим більша ймовірність, що твій омлет втратить повітряність і стане плоским.

Яйця необхідно ніжно та акуратно збивати вилкою до однорідності. Нам не потрібна піна — нам потрібно їх просто перемішати.

Ще один важливий момент для приготування пишного омлету – співвідношення яєць та молока. Воно має бути 1:1.

Немає на кухні кухонних терезів для точного зважування? Тоді просто налийте половину шкаралупи від яйця молоко і вилийте його в миску і повторіть процедуру. Так вийде ідеальне співвідношення, яке зробить омлет неймовірно ніжним та смачним.

Також варто правильно вибрати посуд для приготування омлету. Найкраще використовувати сковороду з товстим дном і високими краями — це дозволяє омлету рівномірно прогрітися і піднятися нагору, створюючи цей великий об’єм. Також можна використовувати мультиварку — у цьому випадку омлет також вийде ідеально пишним.

Також не варто поспішати подавати омлет на стіл. Потрібно дати постояти на плиті ще 3 хвилини, щоб він не осів через перепад температур – так омлет збереже форму та смак.

Раніше ми розповідали, як приготувати омлет "Фантастика". Він вразить ваші смакові рецептори.