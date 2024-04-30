"Час зруйнувати мури забобонів!": про що ЛГБТ-роман молодої української письменниці, який залетів у ТікТок

Настя поєднала у своєму романі тему кохання між жінками та детектив

23-річна українська письменниця та журналістка "Телеграфу" Анастасія Джабер опублікувала свій дебютний роман "За волею долі". Це історія, яка покликана звернути увагу читачів на проблеми ЛГБТ-спільноти та змінити ставлення до людей з нетрадиційною орієнтацією.

Події книги відбуваються у Нью-Йорку. Амбітна журналістка Крістен і її владна 40-річна шефиня Валері — це головні героїні роману. Їхнє заборонене лесбійське кохання на тлі спокусливого Нью-Йорка стало відвертим викликом для консервативного українського суспільства.

"Я відчувала нагальну потребу виплеснути на папір ті емоції та життєві реалії, які ще донедавна ховалися за ґратами табу багатьох людей. Час зруйнувати мури забобонів!" — закликає авторка. Окрім теми одностатевого кохання у тексті ховається напружений детектив, оскільки молодша героїня Крістен ще й шукає зниклу подругу на фоні пристрастей найгарячішого мегаполіса.

Анастасія розповідає, що своїм епатажним дебютом "За волею долі" розбурхала хвилю цікавості та обговорень у TikTok. На її сторінці соцмережі сотні коментарів охочих придбати книгу та тих, хто її вже прочитав. Попит неабиякий — Настя вже встигла випустити 5 тиражів за два місяці. Попри те, що розраховувала продати усього кілька десятків книжок, оскільки видавала свій твір і просувала його самотужки.

Письменниця відзначає незвичну подачу книги у форматі глянцевого журналу з фото, біографіями та аналізом вчинків героїв. Таким чином молода романістка захотіла відійти від стандартів написання книжок і внести свіже бачення в літературу. Як сама Анастасія зізнається, ідея гарячого лесбійського роману визрівала впродовж січня 2023 року.

Де купити книгу: роман "За волею долі" можна замовити онлайн на сайті dzhaber.com або написавши авторці в Інстаграмі @inhistemptation. Друга частина історії вже готується.

Варто зазначити, що "За волею долі" — це дорослий твір, а ось якщо ви хочете привчити до читання свою малечу, то радимо переглянути підбірку бібліотек у Києві, яку ми підготували. Також "Телеграф" раніше розповідав про найяскравіші книгарні та бібліотеки столиці.