М’ясні точно посунуться: котлетки тепер готуватимете з крабових паличок

Найкраще, що можна приготувати з пачки крабових

Ми звикли ласувати соковитими, ніжними м’ясними котлетками. Однак основою для смачних биточків може бути не тільки м’ясо, але й інші продукти, наприклад риба або овочі.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо незвичайні котлетки із крабових паличок. Незвичайні, з насиченим "морським" смаком биточки прикрасять святковий стіл і відмінно підійдуть до "пивних" посиденьок із друзями.

Як приготувати котлети з крабових паличок

Інгредієнти на 6 порцій:

крабові палички — 200 г;

курячі яйця — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 6 ст. л.;

майонез 72% — 3 ст. л.;

олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Крабові палички розморожуємо, чистимо і шаткуємо або натираємо на середній або дрібній тертці. У мисці змішуємо майонез із половиною панірувальних сухарів. В отриману масу додаємо крабові палички та куряче яйце. Солимо, перчимо і ретельно все перемішуємо. З приготовленого фаршу вологими руками формуємо невеликі котлети. Обвалюємо їх з усіх боків в панірувальних сухарях, що залишилися. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх із двох сторін до появи золотистої скоринки.

Подаємо готові котлети з домашньою сметаною чи улюбленим соусом. Вийде дуже смачно.