М’ясні точно посунуться: котлетки тепер готуватимете з крабових паличок
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Найкраще, що можна приготувати з пачки крабових
Ми звикли ласувати соковитими, ніжними м’ясними котлетками. Однак основою для смачних биточків може бути не тільки м’ясо, але й інші продукти, наприклад риба або овочі.
Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо незвичайні котлетки із крабових паличок. Незвичайні, з насиченим "морським" смаком биточки прикрасять святковий стіл і відмінно підійдуть до "пивних" посиденьок із друзями.
Як приготувати котлети з крабових паличок
Інгредієнти на 6 порцій:
- крабові палички — 200 г;
- курячі яйця — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 6 ст. л.;
- майонез 72% — 3 ст. л.;
- олія соняшникова рафінована — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Крабові палички розморожуємо, чистимо і шаткуємо або натираємо на середній або дрібній тертці.
- У мисці змішуємо майонез із половиною панірувальних сухарів. В отриману масу додаємо крабові палички та куряче яйце. Солимо, перчимо і ретельно все перемішуємо.
- З приготовленого фаршу вологими руками формуємо невеликі котлети. Обвалюємо їх з усіх боків в панірувальних сухарях, що залишилися.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо котлети та обсмажуємо їх із двох сторін до появи золотистої скоринки.
Подаємо готові котлети з домашньою сметаною чи улюбленим соусом. Вийде дуже смачно.