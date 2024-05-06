Йде похолодання: як захистити рослини

Три способи вберегти рослини від раптових заморозків

Після теплого періоду в Україну знову йде холод. Раптові заморозки можуть швидко пошкодити або вбити незахищені рослини.

Першочергово радять діяти до того, як температура опуститься нижче нуля. Якщо рослини стоять на вулиці в горщиках — їх потрібно занести в тепле місце. Це може бути гараж або будинок. Для рослин в саду та на городі процедура інша. Варто зосередитися на захисті ніжних однорічних рослин, овочів і щойно висаджених дерев та кущів, оскільки вони найбільш вразливі до пошкодження холодом.

Накрити рослини

Накрийте рослини простирадлами, ковдрами, брезентом або спеціальною тканиною, щоб утримувати тепло від землі та запобігати утворенню інею. Використовуйте кілки, стовпчики або інші конструкції, щоб підняти покриття. Воно не має торкатися безпосередньо листя рослин.

Мульчування

Нанесіть товстий шар мульчі (подрібненої кори або компосту), щоб ізолювати коріння та ґрунт. Покрийте всю рослину мульчею ввечері перед прогнозом низьких температур. Зніміть її, коли погода знову потеплішає.

Водяний колодязь

Вологий ґрунт може утримувати в 4 рази більше тепла, ніж сухий. Волога в ґрунті буде проводити тепло до поверхні ґрунту, нагріваючи область навколо рослини на кілька градусів. Коли прогнозується холодна погода, добре полийте рослини. Окрім поливу, для повного захисту рослин потрібне буде також накриття.

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