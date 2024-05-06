Втричі смачніші, ніж магазинні: як приготувати вдома чудові бюджетні цукерки

Цікавий варіант смачних домашніх солодощів

Закінчуються великодні свята, і хочеться поїсти простіших солодощів, ніж Великодні паски. В такому випадку вам стане у пригоді рецепт корисних цукерок з бананів без цукру.

Ми звикаємо асоціювати цукерки лише з цукром. Але ж насправді приготувати смачні та корисні ласощі можна й без нього. На порталі Pixelinform поділились простим рецептом цукерок з бананів, вівсяних пластівців та меду.

Інгредієнти:

2 банани

150 г вівсяних пластівців

1 ч. л. меду (за бажанням)

кокосова стружка (за бажанням)

Спосіб приготування:

Подрібніть вівсяні пластівці. Банани розімніть виделкою до стану пюре. З'єднайте пластівці, бананове пюре та мед (якщо використовуєте). Добре перемішайте масу. Сформуйте з маси кульки або цукерки. За бажанням обваляйте цукерки в кокосовій стружці. Відправте цукерки в холодильник на 1-2 години. Після цього можна насолоджуватись корисними та смачними цукерками без цукру.

Такі ласощі — ідеальний варіант смачного солодкого перекусу чи солодощів до чаю. Також ми ділились рецептом смачної польської шарлотки.