Втричі смачніші, ніж магазинні: як приготувати вдома чудові бюджетні цукерки
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Цікавий варіант смачних домашніх солодощів
Закінчуються великодні свята, і хочеться поїсти простіших солодощів, ніж Великодні паски. В такому випадку вам стане у пригоді рецепт корисних цукерок з бананів без цукру.
Ми звикаємо асоціювати цукерки лише з цукром. Але ж насправді приготувати смачні та корисні ласощі можна й без нього. На порталі Pixelinform поділились простим рецептом цукерок з бананів, вівсяних пластівців та меду.
Інгредієнти:
- 2 банани
- 150 г вівсяних пластівців
- 1 ч. л. меду (за бажанням)
- кокосова стружка (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Подрібніть вівсяні пластівці. Банани розімніть виделкою до стану пюре.
- З'єднайте пластівці, бананове пюре та мед (якщо використовуєте). Добре перемішайте масу.
- Сформуйте з маси кульки або цукерки. За бажанням обваляйте цукерки в кокосовій стружці.
- Відправте цукерки в холодильник на 1-2 години. Після цього можна насолоджуватись корисними та смачними цукерками без цукру.
Такі ласощі — ідеальний варіант смачного солодкого перекусу чи солодощів до чаю. Також ми ділились рецептом смачної польської шарлотки.