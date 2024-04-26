Близькі щодня проситимуть приготувати на сніданок: у такому вигляді вівсянку полюблять всі

Така страва подобається дітям та дорослим

Дехто вівсянку обожню у той час, як інші терпіти її не можуть. Як правило вівсянку варять на молоці на сніданок, додаючи улюблені спеції. Дехто використовує її як гарнір до м'ясних страв, посипаючи зверху сиром.

Сьогодні ми пропонуємо ще один варіант приготування цієї каші — зробити із неї вівсяномлинець. У такому вигляді вівсянка точно сподобається вашим близьким, переконують на Instagram-сторінці "ivanka.family".

Як приготувати вівсяномлинець

Інгредієнти:

Млинець

яйце – 1 шт.;

вівсяні пластівці – 3 ст. л.;

молоко – 4 ст. л;

сіль;

Начинка

крем-сир;

мікс салатів;

червона риба;

помідори;

сир пармезан;

Спосіб приготування:

Яйце збити з сіллю. Додати молоко, збити. Додати вівсяні пластівці, перемішати. Вилити млинець на розігріту з олією сковороду, обсмажити з обох боків на маленькому вогні під кришкою до золотистої скоринки. Викласти млинець на тарілку. На 1 половину викласти начинку. Накрити іншою половиною та подавати до столу.

Раніше ми публікували рецепт вівсянки з фруктами. Поєднання ніжної вівсяної каші та соковитих фруктів дарує не лише неймовірний смак, але й безліч корисних вітамінів.