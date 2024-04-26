Близкие каждый день будут просить приготовить на завтрак: в таком виде овсянку полюбят все

Такое блюдо нравится детям и взрослым

Некоторые овсянку обожают в то время, как другие терпеть ее не могут. Как правило, овсянку варят на молоке на завтрак, добавляя любимые специи. Некоторые используют ее в качестве гарнира к мясным блюдам, посыпая сверху сыром.

Сегодня мы предлагаем еще один вариант приготовления этой каши — сделать из нее овсяноблин. В таком виде овсянка точно понравится вашим близким, уверяют на Instagram-странице "ivanka.family".

Как приготовить овсяноблин

Ингредиенты:

Блин

яйцо – 1 шт.;

овсяные хлопья – 3 ст. л.;

молоко – 4 ст. л;

соль;

Начинка

крем-сыр;

микс салатов;

красная рыба;

помидоры;

сыр пармезан;

Способ приготовления:

Яйцо взбить с солью. Добавить молоко, взбить. Добавить овсяные хлопья, перемешать. Вылить тесто для блина на разогретую с маслом сковороду, обжарить с обеих сторон на маленьком огне под крышкой до золотистой корочки. Выложить блин на тарелку. На половину выложить начинку. Накрыть другой половиной и подавать на стол.

Раньше мы публиковали рецепт овсянки с фруктами. Сочетание нежной овсяной каши и сочных фруктов дарит не только невероятный вкус, но и множество полезных витаминов.