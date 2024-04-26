Близкие каждый день будут просить приготовить на завтрак: в таком виде овсянку полюбят все
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Такое блюдо нравится детям и взрослым
Некоторые овсянку обожают в то время, как другие терпеть ее не могут. Как правило, овсянку варят на молоке на завтрак, добавляя любимые специи. Некоторые используют ее в качестве гарнира к мясным блюдам, посыпая сверху сыром.
Сегодня мы предлагаем еще один вариант приготовления этой каши — сделать из нее овсяноблин. В таком виде овсянка точно понравится вашим близким, уверяют на Instagram-странице "ivanka.family".
Как приготовить овсяноблин
Ингредиенты:
Блин
- яйцо – 1 шт.;
- овсяные хлопья – 3 ст. л.;
- молоко – 4 ст. л;
- соль;
Начинка
- крем-сыр;
- микс салатов;
- красная рыба;
- помидоры;
- сыр пармезан;
Способ приготовления:
- Яйцо взбить с солью.
- Добавить молоко, взбить.
- Добавить овсяные хлопья, перемешать.
- Вылить тесто для блина на разогретую с маслом сковороду, обжарить с обеих сторон на маленьком огне под крышкой до золотистой корочки.
- Выложить блин на тарелку.
- На половину выложить начинку.
- Накрыть другой половиной и подавать на стол.
Раньше мы публиковали рецепт овсянки с фруктами. Сочетание нежной овсяной каши и сочных фруктов дарит не только невероятный вкус, но и множество полезных витаминов.