Укр

Близкие каждый день будут просить приготовить на завтрак: в таком виде овсянку полюбят все

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусно, полезно и питательно
Вкусно, полезно и питательно. Фото 1000.menu

Такое блюдо нравится детям и взрослым

Некоторые овсянку обожают в то время, как другие терпеть ее не могут. Как правило, овсянку варят на молоке на завтрак, добавляя любимые специи. Некоторые используют ее в качестве гарнира к мясным блюдам, посыпая сверху сыром.

Сегодня мы предлагаем еще один вариант приготовления этой каши — сделать из нее овсяноблин. В таком виде овсянка точно понравится вашим близким, уверяют на Instagram-странице "ivanka.family".

Как приготовить овсяноблин

Ингредиенты:

Блин

  • яйцо – 1 шт.;
  • овсяные хлопья – 3 ст. л.;
  • молоко – 4 ст. л;
  • соль;

Начинка

  • крем-сыр;
  • микс салатов;
  • красная рыба;
  • помидоры;
  • сыр пармезан;

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбить с солью.
  2. Добавить молоко, взбить.
  3. Добавить овсяные хлопья, перемешать.
  4. Вылить тесто для блина на разогретую с маслом сковороду, обжарить с обеих сторон на маленьком огне под крышкой до золотистой корочки.
  5. Выложить блин на тарелку.
  6. На половину выложить начинку.
  7. Накрыть другой половиной и подавать на стол.

Раньше мы публиковали рецепт овсянки с фруктами. Сочетание нежной овсяной каши и сочных фруктов дарит не только невероятный вкус, но и множество полезных витаминов.

Теги:
#Овсянка #Сниданок #Готовим дома