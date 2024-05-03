Зі Світлим Великоднем 2024! Найкращі вірші та листівки українською мовою

Пропонуємо вам найкращі вітальні листівки та побажання у віршах з Великоднем 2024

Великдень, або Світле Христове Воскресіння, є значущим релігійним святом, яке відзначається на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Її дата визначається за місячно-сонячним календарем, що робить це свято перехідним. 2024 року Великдень у християн східного обряду припадає на 5 травня.

У день Воскресіння Христового парафіяни приносять свої пасхальні кошики до церкви для освячення. Звичайними складовими є ароматні паски та яскраві крашанки. Великдень – радісне свято, під час якого звучать безліч теплих привітань та слів на честь воскресіння Христа.

"Телеграф" щиро вітає всіх своїх читачів з прийдешнім Великоднем 2024! Ми підготували для вас оригінальні вітальні листівки, яскраві картинки та душевні вірші українською мовою, щоб зробити ваше свято Христового Воскресіння ще особливішим.

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

Вас вітаю з Великоднем!

Благ бажаю вам Господніх,

Світлих посмішок і віри,

Збудуться нехай всі мрії.

Миру в душах вам і щастя,

Пережити всі напасті

І чекати лиш чудес,

Зі святом вас, Христос воскрес!

Вітаю зі світлим Христовим святом!

Бажаю, щоб день став духовно багатий.

Нехай буде мирно на серці й в оселі.

Думки будуть світлі, легкі і веселі.

Прибуде хай Господа благословення.

Хай буде любов, світло, мир і натхнення!

Добра і наснаги, життєвої сили,

Хай буде Вам все, про що Бога просили!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай свято в кожну хату завітає.

Воно як світле чудо із чудес,

Що кожен християнин так чекає!

Хай береже тебе Господь завжди,

Хай Ангел твій тебе охороняє

Від всіх земних печалей, від біди,

А сонце щастя хай у долі сяє!

Христос воскрес! З великим святом вас!

Хай щастя ваші душі зігріває,

Нехай у великодній світлий час

Над вами сонце радості сіяє!

Душа тріпоче пташкою нехай

Від щастя, що несе велике свято,

Хай буде мирним наш чудовий край!

Хай затишною буде ваша хата!

Раніше ми писали, що не можна робити перед Великоднем 2024. Про це докладно розповів "Телеграфу" митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Великдень – це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у штанах та ухилянтів".