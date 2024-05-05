Побилися яйцями і нагадали про Україну: alyona alyona і Jerry Heil пройшлися бірюзовою доріжкою на відкритті Євробачення

На традиційній бірюзовій доріжці наші дівчата відзначили Великдень по-особливому

У неділю, 5 травня, у шведському місті Мальме відбулося відкриття міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Традиційною бірюзовою доріжкою пройшлися всі учасники 2024 року, включаючи й представниць України — жіночий дует alyona alyona та Jerry Heil, які виступатимуть у першому півфіналі 7 травня під номером "5".

Українські артистки оригінально з’явилися на цьому урочистому заході. Дівчата не лише прихопили з собою великодній кошик, а й вийшли до ведучих у вбранні з ключами. Так вони хотіли нагадати світу про українців, які через війну з Росією втратили свої оселі.

"Ключі символізують "фантомні будинки". Це коли ти маєш ключі, але більше немає куди повертатися. Зокрема, це є символом школи, яка була розбомблена в Україні. Тож, ми збираємо кошти для її відбудови, щоб діти мали змогу повернутися і продовжити навчання", — розповіли alyona alyona і Jerry Heil.

А ось великодній кошик співачки наповнили запашними пасками та крашанками. Виконавиці запропонували ведучій на бірюзовій доріжці взяти участь у великодній грі, змагаючись у "розбиванні" яєць. Після коротких пояснень ведуча із задоволенням погодилася, і зрештою програла — її яйце розбила реперша. Багато хто в мережі заявив, що це знак, який обіцяє перемогу в самому конкурсі.

Нагадаємо, що Україна на Євробаченні 2024 виступить у першому півфіналі 7 травня. Другий півфінал відбудеться 9 травня, а сам гранд-фінал – у суботу, 11 травня.