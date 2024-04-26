Древний казацкий рецепт будет актуальным всегда: все забудут о мясе даже во время праздника

Отлично как к праздничному столу, так и для сытного перекуса

Пасхальный стол — это не только различные паски и мясные блюда. Это еще и разнообразные закуски.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим закуску, которая была популярной еще у казаков — молотое сало с чесноком. Это не только сытное и питательно, это еще полезное блюдо. Оно может быть не только закуской на праздничный стол, но и вкусным перекусом или отдельным приемом пищи. Надо только упаковать массу в стеклянную банку — и проблема с перекусом решена. К тому же все, что нужно для приготовления, есть у вас под рукой.

Как приготовить молотое сало с чесноком

Ингредиенты на 10 порций:

сало — 500 г;

чеснок, головка — 1 шт.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

перец красный молотый — 1/4 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

петрушка, пучок — по желанию.

Способ приготовления:

С сала срезаем шкурку. Мякоть нарезаем удобными кусочками. Головку чеснока разделяем на зубчики и чистим. Зелень моем, сушим и измельчаем. Все подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку с мелким ситом. Сначала отправляем в мясорубку сало, затем зубчик чеснока, зелень и лавровый лист. Повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. В готовый фарш добавляем соль и перец, тщательно вымешиваем массу до однородного состояния.

Отправляем намазку в стеклянную банку с плотной крышкой и храним в холодильнике. Подаем с домашним хлебом.