Древний казацкий рецепт будет актуальным всегда: все забудут о мясе даже во время праздника
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Отлично как к праздничному столу, так и для сытного перекуса
Пасхальный стол — это не только различные паски и мясные блюда. Это еще и разнообразные закуски.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим закуску, которая была популярной еще у казаков — молотое сало с чесноком. Это не только сытное и питательно, это еще полезное блюдо. Оно может быть не только закуской на праздничный стол, но и вкусным перекусом или отдельным приемом пищи. Надо только упаковать массу в стеклянную банку — и проблема с перекусом решена. К тому же все, что нужно для приготовления, есть у вас под рукой.
Как приготовить молотое сало с чесноком
Ингредиенты на 10 порций:
- сало — 500 г;
- чеснок, головка — 1 шт.;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- перец красный молотый — 1/4 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- петрушка, пучок — по желанию.
Способ приготовления:
- С сала срезаем шкурку. Мякоть нарезаем удобными кусочками.
- Головку чеснока разделяем на зубчики и чистим. Зелень моем, сушим и измельчаем.
- Все подготовленные ингредиенты пропускаем через мясорубку с мелким ситом. Сначала отправляем в мясорубку сало, затем зубчик чеснока, зелень и лавровый лист. Повторяем, пока не закончатся все ингредиенты.
- В готовый фарш добавляем соль и перец, тщательно вымешиваем массу до однородного состояния.
Отправляем намазку в стеклянную банку с плотной крышкой и храним в холодильнике. Подаем с домашним хлебом.