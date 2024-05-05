Про це мало хто знає: чому не можна проганяти мурах з півонії

Не всі комахи завдають шкоди півонії

Зазвичай дачники вважають мурах шкідниками та намагаються якнайшвидше прогнати їх із ділянки. Але насправді ці комахи не завжди завдають шкоди. Для деяких рослин у саду вони можуть бути навіть корисними.

На красивих і ароматних півоніях можна помітити безліч мурах. Але не поспішайте проганяти їх. Комахи допоможуть бутону розцвісти, пише Merkur.

Чи варто знищувати мурах на півонії

Мурахи можуть діяти як захисники півонії, відлякуючи чи контролюючи потенційних шкідників. У більшості випадків вони не приносять шкоди півонії та навіть навпаки, допомагають під час цвітіння. Мурахи висмоктують нектар із бутонів і завдяки цьому вони швидше та легше розкриваються.

Таким чином мурахи отримують їжу у вигляді нектару, а півонія користується захисними властивостями мурах.

Якщо мурах на півонії рекомендується не чіпати, то є комахи, яким точно не місце на цій квітці.

Попелиця харчується соком рослин і може призвести до деформації листя та квітів, якщо зустрічаються у великих кількостях.

Трипси також висмоктують весь сік із рослин, можуть залишати на листі сріблясті плями та пошкоджувати квіткові бруньки, що може порушити розвиток квітки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінити колір гортензії у саду. Для цього стане в пригоді засіб, який є в кожному будинку.