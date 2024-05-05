Батарея не буде розряджатися надто швидко: корисні лайфхаки для смартфона

Навіть найпотужніші акумулятори з часом зношуються й розряджаються швидше

Телефони перестали бути просто засобом зв’язку. Протягом дня деякі власники практично випускають їх з рук. Тому не дивно, що згодом акумулятор швидко зношується і його доводиться заряджати набагато частіше.

Продовжити термін роботи батареї смартфона можна, якщо дотримуватись простих правил.

Як зробити, щоб батарея телефону сідала не так швидко

Зазвичай на телефоні встановлено безліч додатків. Деякі з них працюють у фоновому режимі, навіть якщо смартфон не використовується. Необхідно налаштувати програми так, щоб вони запускалися та працювали лише за потребою.Також варто час від часу перевіряти свій смартфон та видаляти програми, які не використовуються. Це продовжить термін служби акумулятора.

Щоб заощадити заряд акумулятора телефону та продовжити термін його служби, необхідно зменшити яскравість екрана. Оптимальним буде в налаштуваннях вибрати опцію, яка регулюватиме яскравість екрана залежно від освітлення. Це заощадить не тільки заряд акумулятора телефону, а й збереже зір.

Функція GPS споживає чимало енергії. Тому якщо в ній немає потреби, функцію краще відключати.

Зайві звуки та вібрації також впливають на заряд батареї. Без звуків клавіатури та повідомлень деяких програм можна обійтись.

Акумулятори не люблять крайнощів. Тому важливо стежити, щоб вона не розряджалася повністю, але й не заряджати її до 100%. Велика помилка, яку часто роблять користувачі, — заряджання акумулятора телефону на ніч. Вранці він буде повністю заряджений, але згодом почне швидше розряджатися. Якщо постійно заряджати телефон на 80%, акумулятор прослужить довше. Те саме стосується і температури. Сильна спека чи сильний холод значно впливають на працездатність акумулятора. Слідкуйте, щоб гаджет не перегрівався та не переохолоджувався, тоді батарея працюватиме як треба.

Важливо використовувати лише оригінальні зарядні пристрої. Вони повністю адаптовані до смартфона. Часте використання інших скоротить термін служби батареї.

Якщо телефон підключено до зарядного пристрою, не використовуйте його.

Іноді перезавантаження телефону допомагає продовжити термін служби батареї. Деякі виробники рекомендують щотижня перезавантажувати телефон і давати йому відпочити. Це покращить функціональність гаджета та продовжить термін служби батареї.

При зарядці телефону так само важливо, на якому боці лежить гаджет. "Телеграф" розповідав, як заряджати смартфон, щоб він не перегрівався.