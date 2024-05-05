Як заблокувати смартфон, який у вас поцупили? Поради фахівців, якими не варто нехтувати

Кілька простих кроків допоможуть убезпечити ваші дані

Втрата телефона — подія вельми неприємна, а крім того, ще й небезпечна. Адже у сучасному світі, смартфон це ключ до цифрового світу людини, який відкриває доступ шахраям до особистої й важливої інформації.

Що робити, якщо телефон загубили або вкрали? На жаль, більшість людей цікавиться цим питанням вже після того, як ґаджет втрачено. Дарма. Деякі дії необхідно зробити одразу, після покупки нового телефону, щоб потім не шкодувати.

Наприклад, варто заздалегідь налаштувати опції безпеки акаунтів і підключити двофакторну ідентифікацію. При цьому, варто роздрукувати резервні коди й приберегти їх на випадок втрати телефону. Так, вам вдасться легко відновити доступ до свого акаунта і змінити паролі перш ніж до них дістанеться зловмисник.

Крок 1

Якщо ваш телефон вкрали, то необхідно одразу зателефонувати своєму мобільному операторові й повідомити про крадіжку чи пропажу смартфона.

Це необхідно зробити, щоб зловмисник не міг скористатися двофакторною авторизацією в банківських, поштових та соціальних сервісах. В іншому випадку крадій зможе змінити паролі доступу до них та отримати над ними контроль.

Необхідно у будь-кого (перехожого, бармена, офіціанта, продавця, таксиста, поліцейського) попросити телефон і зателефонувати своєму мобільному оператору.

Щоб зв’язатися з оператором Київстар:

466 — з мобільного Київстар

0 800 300 466 — з інших мереж

Щоб зв’язатися з оператором lifecell:

5433 — з мобільного lifecell

0 800 20 5433 — безкоштовно зі стаціонарних та мобільних номерів по Україні

Щоб зв’язатися з оператором Vodafone:

111 — з мобільного Vodafone в Україні

0 800 400 111 — з будь-якого номера в Україні для клієнтів інших операторів та в національному роумінгу

Зателефонувавши оператору, вам буде необхідно відповісти на кілька питань стосовно вашого номера, щоб підтвердити, що ви є справжнім власником. Після короткої процедури, оператор заблокує вашу SIM-картку.

Крок 2

Повідомте правоохоронні органи про втрату телефона і заявіть про крадіжку, якщо така відбулася.

Крок 3

Зателефонуйте найближчим людям, тим, кому телефонуєте найчастіше та попередьте про крадіжку або втрату телефону. Річ у тім, що шахраї можуть телефонувати рідним від вашого імені й, наприклад, просити гроші.

Крок 4

Отримайте доступ до інтернету, наприклад, через ПК чи ноутбук вдома або у громадському місці та увійдіть до свого акаунту.

Після входу в обліковий запис Google потрібно обрати "Управління акаунтом Google" – "Надійний захист акаунту" – "Ваші пристрої" – "Назва вкраденого пристрою" – "Вийти".

Далі потрібно змінити пароль Google-акаунту. У розділі "Управління акаунтом Google" обрати "Особиста інформація" – "Пароль".

У розділі "Управління акаунтом Google" слід зайти в розділ "Безпека", далі – у розділ "Ваші пристрої", потім натиснути на вкрадений пристрій і на "Знайти пристрій", після цього обрати "Очистити пристрій" або "Заблокувати пристрій". У випадку обрання останньої опції місце перебування телефону можна буде відстежувати на мапі.

У розділі "Управління акаунтом Google" можна також побачити історію пересування вкраденого пристрою. Для цього потрібно обрати розділ "Дані та персоналізація", "Відстеження дій", "Історія місцезнаходжень", "Управління історією", обрати рік, місяць і день крадіжки. На мапі відобразиться траєкторія пересування смартфона.

Крок 5

Телефоном, через інтернет-банкінг або через службу підтримки в соцмережі необхідно заблокувати банківські картки з кредитним лімітом і грошовими залишками. Необхідно вимкнути всі банківські карти, прив'язані до Apple Pay, AndroidPay, SamsungPay. Зазвичай інтерфейс облікового запису сам запропонує це при виборі опції "Позначити телефон як вкрадений". В іншому випадку це потрібно зробити вручну. Apple, Google і Samsung дають користувачу таку можливість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як дати своєму телефону "відпочити". Проста порада, яка продовжить життя вашого пристрою.