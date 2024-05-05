Навіть лід не завадить: як правильно вибирати заморожену рибу

З цими секретами ви принесете додому якісний продукт

Однією з найпопулярніших риб на нашій кухні є хек. Дуже часто її купують замороженою.

Купівля такої рибки — це як купівля кота в мішку: важко вибрати якісний продукт. Разом із Ukr.Media розповімо, як на що звернути увагу при виборі замороженого хеку.

Як правильно вибрати заморожену рибу

Обов’язково варто уважно подивитися в ящик, у якому зберігається заморожена риба. Якщо тушки прилипли одна до одної, швидше за все, було порушено умови зберігання та злегка розморожений продукт заморожувався повторно.

Також варто звернути увагу на плавці, хвіст та покрив риби. Якщо зовні продукт не цілісний, відламаний хвіст або не вистачає плавця, краще відмовитися від покупки продукту: можливо, умови зберігання та транспортування замороженого продукту не були повністю дотримані.

Ознака несвіжого продукту – жовтий наліт на рибі. Навіть якщо після розморожування вона здасться нормальною, смакові якості після приготування страви будуть значно гіршими.

Якісну заморожену рибу неможливо зігнути чи розігнути. Якщо ви можете здійснити подібні маніпуляції, значить низька якість заморозки. Також варто відмовитись від покупки, якщо заморожена риба нерівна, з різними вигинами.

Обов’язково читайте все, що написано на упаковці. Важливо, де риба виловлена, як оброблена та що входить до складу.

Що ж до самої упаковки — краще щоб продукт був у прозорому поліетилені. Так ви побачите рибу та оціните її якість.

Обов’язково зверніть увагу на очі риби. Вони мають бути опуклими, не плоскими. Зябра продукту повинні щільно притискатися до тушки.

Купили рибку? Приготуйте з неї незвичайну запіканку — вам точно сподобається.