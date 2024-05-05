Таропрогноз на 6 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Всі карти знову випали перевернутими, що не обіцяє нічого доброго

У понеділок, 6 травня 2024 року, день обіцяє бути нелегким — на багатьох можуть чекати розчарування, проблеми та погане самопочуття.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на шостий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка жезлів, перевернута Сімка пентаклів, перевернута Шістка жезлів

Перевернута Десятка жезлів

Незабаром Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта попереджає, що для отримання бажаного Вам доведеться постаратися як слід, просто так нічого не дасться.

Перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Перевернута Шістка жезлів

Зазвичай це карта перемог, але перевернутою в неї негативне значення: Ваші перемоги вислизнуть у Вас з-під носа до когось ще. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

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