Ресторанна страва своїми руками: скумбрія за цим рецептом вийде не гірше, ніж у шеф-кухаря (фото)

Близькі не повірять, що ви приготували самі

Ароматна запечена скумбрія – чудовий варіант і для повсякденного меню, і для святкового столу. Головне — приготувати рибу не лише смачною, а й корисною.

"Телеграф" знайшов у журналі "Поліна" рецепт запеченої скумбрії. Рибка виходить настільки смачною, що близькі подумають, що ви замовили її у ресторані. Спробувавши раз, сім’я не захоче їсти скумбрію за іншими рецептами.

Як приготувати запечену скумбрію

Інгредієнти на 8 порцій:

скумбрія — 2 кг;

цибуля — 2 шт.;

сметана — 40 г;

вершки 20-22% — 500 мл;

твердий сир — 250 г;

болгарський перець — 2 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

чорний мелений перець, сухий кріп, кмин — по 1/4 ч. л.;

соняшникова олія — 60 мл.

Спосіб приготування:

Рибу миємо, сушимо, нарізаємо шматочками по 3-5 см і викладаємо на змащене соняшниковою олією деко. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. Чистимо перець, нарізаємо квадратиками. Підготовлені овочі злегка обсмажуємо на розігрітій сковороді з рослинною олією, викладаємо на рибу. Для приготування соусу змішуємо вершки, сметану, сіль, чорний перець, кріп, кмин та улюблені спеції за бажанням. Все перемішуємо та поливаємо їм рибу з овочами. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Через зазначений час дістаємо деко, посипаємо твердим сиром тертим і відправляємо на хвилину в духовку.

Фото: Телеграф

Подаємо запечену скумбрію з лимоном і трохи спасерованим червоним болгарським перцем. Як гарнір можна подати картопляне пюре.