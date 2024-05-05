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Ресторанна страва своїми руками: скумбрія за цим рецептом вийде не гірше, ніж у шеф-кухаря (фото)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Пікантна запечена скумбрія
Пікантна запечена скумбрія. Фото unian.ua

Близькі не повірять, що ви приготували самі

Ароматна запечена скумбрія – чудовий варіант і для повсякденного меню, і для святкового столу. Головне — приготувати рибу не лише смачною, а й корисною.

"Телеграф" знайшов у журналі "Поліна" рецепт запеченої скумбрії. Рибка виходить настільки смачною, що близькі подумають, що ви замовили її у ресторані. Спробувавши раз, сім’я не захоче їсти скумбрію за іншими рецептами.

Як приготувати запечену скумбрію

Інгредієнти на 8 порцій:

  • скумбрія — 2 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сметана — 40 г;
  • вершки 20-22% — 500 мл;
  • твердий сир — 250 г;
  • болгарський перець — 2 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • чорний мелений перець, сухий кріп, кмин — по 1/4 ч. л.;
  • соняшникова олія — 60 мл.

Спосіб приготування:

  1. Рибу миємо, сушимо, нарізаємо шматочками по 3-5 см і викладаємо на змащене соняшниковою олією деко.
  2. Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. Чистимо перець, нарізаємо квадратиками. Підготовлені овочі злегка обсмажуємо на розігрітій сковороді з рослинною олією, викладаємо на рибу.
  3. Для приготування соусу змішуємо вершки, сметану, сіль, чорний перець, кріп, кмин та улюблені спеції за бажанням. Все перемішуємо та поливаємо їм рибу з овочами. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  4. Через зазначений час дістаємо деко, посипаємо твердим сиром тертим і відправляємо на хвилину в духовку.
Запечена скумбрія
Фото: Телеграф

Подаємо запечену скумбрію з лимоном і трохи спасерованим червоним болгарським перцем. Як гарнір можна подати картопляне пюре.

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#Рецепт #Скумбрія #Готуємо вдома