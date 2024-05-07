Баба Яга насправді не зла? Як у СРСР спаплюжили українських героїв казок

Герої почали уособлювати зовсім інші риси

У Радянському Союзі майстерно переписували не тільки історію, а й дитячі казки. Так герої, які були українськими, стали спаплюженими та радянськими чи російськими.

Про яскраві приклади втручання СРСР у фольклор розповідає в інтервʼю "Новому каналу" артдует Vony Razom. Так навіть відома всім Баба Яга стала злою героїнею завдяки радянським казкам.

Насправді ж Баба Яга — це дух воїнів, дух лісових звірів. Вона – справжній провідник воїнів на їх шляху до сміливості, самоствердження, боротьби. А в казці "Івасик Телесик" вона зображена інакше і навіть деякі обряди були змінені, аби показати її жорстокою та злою. До прикладу, спалювання Івасика у печі це видозмінений слов’янський обряд: вогнем спеціально обдавали хворих дітей. Навіть будиночок Баби Яги, який розгортався "до мене передом, до лісу задом", в українських казках уособлював перехід від підлітка до дорослого чоловіка.

Так в українських казках Баба Яга не була красунею, але й не лякала своєю зовнішністю. У неї, як кажуть учасники артдуету, були яскраві та специфічні риси зовнішності. Вона була дуже мудра і справедлива, а не зла, як її показували радянські казки.

"Узагалі в слов’янській міфології не було темної магії, а тільки світла, яка працювала на захист і збереження. Згадайте слов’янських богів: родючості, води, землі. Максимально пацифістичні боги. Ось всі ці Баба-Йожкіни "я на тебя порчу напущу", це не притаманно українцям. У наших казках більше про гармонію з природою, навколишнім світом, самим собою. Ще цікаво: українські казки соціального характеру не мають однозначно поганих чи однозначно хороших героїв. І це суттєво відрізняється від руських казок", — зазначили Vony Razom.

Микита Кожумʼяка в російській казці не міг бути зображений чимось більшим за царя. Якщо звернути увагу, то більшість героїв у російських казках — дурнуваті та недалекі. А от в українських навпаки, адже народ вибудовував складні звʼязки та акцентував на тому, що можна досягти будь-яких висот чесною працею.

Ілля Муромець — чи надпопулярній казковий герой, якого росіяни у часи СРСР привласнили собі. Навіть попри те, що його мощі знаходяться в Україні.

Прототипом українського Котигорошка, який символізує сильних чоловіків, що не бояться проявляти ніжність та турботу, став "Мальчик с пальчик". Але навіть там він не мав рис, які в нього закладали фольклористи, адже цей персонаж мав уособлювати турботу, рівність у стосунках та повагу.

Раніше "Телеграф" писав, що СРСР був відомий своєю тотальною крадіжкою технологій і навіть мистецтва. Так, наприклад, совєти крали навіть пісні у Заходу.