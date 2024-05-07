Хитрий трюк, з яким котлети не розлізуться і збережуть форму: що потрібно зробити перед смаженням

Секрети ідеальних котлет

Ми розповідали, як без проблем підготувати капусту на голубці. Тепер ділимось секретами приготування ідеальних котлет.

Багатьом знайома проблема: під час смаження котлети розвалюються, втрачаючи форму та апетитний вигляд. Не засмучуйтесь! Секрет успіху простий: правильний склад, акуратне формування, охолодження та грамотне смаження. Розповідаємо про це разом із Pixelinform.

Інгредієнти

Не ігноруйте сполучні інгредієнти. Додайте до фаршу яйце, трохи молока, хлібні крихти або борошно. Це допоможе котлетам тримати форму. Вибирайте м'ясо з жирком (20-30%). Це зробить котлети більш соковитими та м'якими.

Формування

Сформуйте котлети однакової форми та розміру. Так вони готуватимуться рівномірно. При формуванні котлет щільно притискайте фарш руками. Це допоможе їм краще тримати форму.

Охолодження

Перед смаженням охолодіть котлети в холодильнику протягом 30-60 хвилин. Це допоможе їм стати щільнішими.

Смаження

Розігрійте сковороду на сильному вогні. Так котлети швидко схопляться зверху, утворюючи скоринку, яка триматиме форму. Акуратно перевертайте котлети лопаткою, щоб не пошкодити їх. Не кладіть занадто багато котлет на сковороду одночасно. Це призведе до зниження температури та розпадання котлет.

Після смаження дайте котлетам трохи "відпочити" під кришкою протягом 5-10 хвилин. Це допоможе їм стати більш соковитими. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати смачні та соковиті котлети, які точно залишаться цілими. Також ми розповідали, коли солити холодець для кращого результату.