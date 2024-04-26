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С этими отбивными ничто не сравнится: просто добавьте в кляр один ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отбивные никогда не будут сухими
Отбивные никогда не будут сухими. Фото today.ua

Мясо будет таять во рту

Ароматные, нежные отбивные — всегда отличная идея для сытного семейного обеда или ужина. Это простое и вкусное блюдо чаще всего готовится из свинины. Однако сегодня мы предлагаем необычный рецепт.

Вместе с Today мы приготовим отбивные из куриного мяса и добавим в кляр один необычный ингредиент — лимонный сок. Именно благодаря этим хитростям у нас получится более сочное и нежное блюдо.

Как приготовить нежные и сочные отбивные

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 150 г;
  • соль и черный перец – по вкусу;
  • панировочные сухари – 200 г;
  • сок лимона – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Филе тщательно моем, разрезаем вдоль на две части, оборачиваем пищевой пленкой и немного отбиваем.
  2. Подготовленное мясо солим, перчим, при желании добавляем любимые специи и маринуем в течение 20 минут.
  3. В небольшой миске взбиваем яйца с солью. Добавляем лимонный сок и еще раз перемешиваем.
  4. В отдельные тарелки насыпаем панировочные сухари и муку.
  5. Мясо обваливаем сначала в муке, затем в яичную смесь, после — в панировочных сухарях.
  6. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясо и обжариваем с двух сторон до аппетитной румяной корочки.

Подаем сочные отбивные с салатом с ветчиной и сыром. Получится очень сытно и вкусно.

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#Рецепт #Готовим дома #Отбивные