С этими отбивными ничто не сравнится: просто добавьте в кляр один ингредиент
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Мясо будет таять во рту
Ароматные, нежные отбивные — всегда отличная идея для сытного семейного обеда или ужина. Это простое и вкусное блюдо чаще всего готовится из свинины. Однако сегодня мы предлагаем необычный рецепт.
Вместе с Today мы приготовим отбивные из куриного мяса и добавим в кляр один необычный ингредиент — лимонный сок. Именно благодаря этим хитростям у нас получится более сочное и нежное блюдо.
Как приготовить нежные и сочные отбивные
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 150 г;
- соль и черный перец – по вкусу;
- панировочные сухари – 200 г;
- сок лимона – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Филе тщательно моем, разрезаем вдоль на две части, оборачиваем пищевой пленкой и немного отбиваем.
- Подготовленное мясо солим, перчим, при желании добавляем любимые специи и маринуем в течение 20 минут.
- В небольшой миске взбиваем яйца с солью. Добавляем лимонный сок и еще раз перемешиваем.
- В отдельные тарелки насыпаем панировочные сухари и муку.
- Мясо обваливаем сначала в муке, затем в яичную смесь, после — в панировочных сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясо и обжариваем с двух сторон до аппетитной румяной корочки.
Подаем сочные отбивные с салатом с ветчиной и сыром. Получится очень сытно и вкусно.