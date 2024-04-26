С этими отбивными ничто не сравнится: просто добавьте в кляр один ингредиент

Мясо будет таять во рту

Ароматные, нежные отбивные — всегда отличная идея для сытного семейного обеда или ужина. Это простое и вкусное блюдо чаще всего готовится из свинины. Однако сегодня мы предлагаем необычный рецепт.

Вместе с Today мы приготовим отбивные из куриного мяса и добавим в кляр один необычный ингредиент — лимонный сок. Именно благодаря этим хитростям у нас получится более сочное и нежное блюдо.

Как приготовить нежные и сочные отбивные

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 150 г;

соль и черный перец – по вкусу;

панировочные сухари – 200 г;

сок лимона – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Филе тщательно моем, разрезаем вдоль на две части, оборачиваем пищевой пленкой и немного отбиваем. Подготовленное мясо солим, перчим, при желании добавляем любимые специи и маринуем в течение 20 минут. В небольшой миске взбиваем яйца с солью. Добавляем лимонный сок и еще раз перемешиваем. В отдельные тарелки насыпаем панировочные сухари и муку. Мясо обваливаем сначала в муке, затем в яичную смесь, после — в панировочных сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясо и обжариваем с двух сторон до аппетитной румяной корочки.

Подаем сочные отбивные с салатом с ветчиной и сыром. Получится очень сытно и вкусно.