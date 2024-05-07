Розкішний сніданок з сухої паски: як перетворити сухарі на французькі грінки (відео)

Ароматний сніданок за 5 хвилин

Після Великодня часто залишаються апетитні паски. З часом вони підсихають і їх вже ніхто не хоче їсти. Ділимось рецептом, який допоможе це виправити.

Приготуйте французькі грінки з паски! Це не лише смачно, але й неймовірно просто та швидко. За 5 хвилин ви насолодитесь ароматною стравою, яка стане чудовою альтернативою бутербродам або традиційній пасхальній випічці. Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

1 черства паска

2 яйця

100 мл молока або вершків

цукор та ванільний цукор до смаку

Спосіб приготування:

Наріжте паску на скибочки середньої товщини. Приготуйте яєчну суміш. Для цього в окремій мисці збийте яйця з молоком або вершками. Додайте цукор, ванільний цукор (або цукрову пудру) і ретельно перемішайте. Умочіть кожну скибочку паски в яєчну суміш. Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть її олією. Обсмажте грінки з обох боків до золотистої скоринки. Готові грінки подавайте з улюбленими фруктами, медом, згущеним молоком або сметаною.

Це чудовий і простий сніданок чи солодкий перекус. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат із залишків крашанок.