Розкішний сніданок з сухої паски: як перетворити сухарі на французькі грінки (відео)
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Ароматний сніданок за 5 хвилин
Після Великодня часто залишаються апетитні паски. З часом вони підсихають і їх вже ніхто не хоче їсти. Ділимось рецептом, який допоможе це виправити.
Приготуйте французькі грінки з паски! Це не лише смачно, але й неймовірно просто та швидко. За 5 хвилин ви насолодитесь ароматною стравою, яка стане чудовою альтернативою бутербродам або традиційній пасхальній випічці. Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти:
- 1 черства паска
- 2 яйця
- 100 мл молока або вершків
- цукор та ванільний цукор до смаку
Спосіб приготування:
- Наріжте паску на скибочки середньої товщини. Приготуйте яєчну суміш.
- Для цього в окремій мисці збийте яйця з молоком або вершками. Додайте цукор, ванільний цукор (або цукрову пудру) і ретельно перемішайте.
- Умочіть кожну скибочку паски в яєчну суміш. Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть її олією.
- Обсмажте грінки з обох боків до золотистої скоринки. Готові грінки подавайте з улюбленими фруктами, медом, згущеним молоком або сметаною.
Це чудовий і простий сніданок чи солодкий перекус. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат із залишків крашанок.