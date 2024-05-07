Рус

В ці дні сіяти не варто: коли городникам варто перепочити від посадки рослин

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Між несприятливими днями буде "віконце" для садіння овочів
Між несприятливими днями буде "віконце" для садіння овочів. Фото Meta.ua

Несприятливі дні чергуватимуться зі сприятливими

Якщо розсада вже готова до висадки в землю, городникам варто зважати одразу на декілька факторів при виборі дня, коли її висаджувати. Серед них — місячний посівний календар.

Як зазначає УНІАН, з 6 по 9 травня тривають дні молодого місяця. В цей час з рослинами працювати не варто. Зайнятися можна підготовчими роботами — перекопати землю, прополоти бур'ян чи готувати інструменти.

Така підготовка окупиться вже з 10 до 13 травня, коли настануть врожайні дні для садіння. В цей період краще сажати овочі, квіти, виноград та ягідні кущі. Також можна посіяти полуницю та суницю. Розсаду пересаджують у відкритий ґрунт. Окремо наголошується, що для рослин в цей період корисне підживлення, але використовувати хімічну отруту не варто.

Наступний період, коли садити нові рослини не варто з 14 по 17 травня. Турботи в ці дні вимагатимуть вже наявні рослини — полив, підживлення, обрізка, обприскування дерев чи боротьба зі шкідниками окупляться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну насувається похолодання. В такі дні варто потурбуватися про утеплення молодих чи теплолюбивих рослин, щоб вони не загинули від заморозків.

Теги:
#Місячний календар #Розсада #Город