В ці дні сіяти не варто: коли городникам варто перепочити від посадки рослин

Несприятливі дні чергуватимуться зі сприятливими

Якщо розсада вже готова до висадки в землю, городникам варто зважати одразу на декілька факторів при виборі дня, коли її висаджувати. Серед них — місячний посівний календар.

Як зазначає УНІАН, з 6 по 9 травня тривають дні молодого місяця. В цей час з рослинами працювати не варто. Зайнятися можна підготовчими роботами — перекопати землю, прополоти бур'ян чи готувати інструменти.

Така підготовка окупиться вже з 10 до 13 травня, коли настануть врожайні дні для садіння. В цей період краще сажати овочі, квіти, виноград та ягідні кущі. Також можна посіяти полуницю та суницю. Розсаду пересаджують у відкритий ґрунт. Окремо наголошується, що для рослин в цей період корисне підживлення, але використовувати хімічну отруту не варто.

Наступний період, коли садити нові рослини не варто з 14 по 17 травня. Турботи в ці дні вимагатимуть вже наявні рослини — полив, підживлення, обрізка, обприскування дерев чи боротьба зі шкідниками окупляться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Україну насувається похолодання. В такі дні варто потурбуватися про утеплення молодих чи теплолюбивих рослин, щоб вони не загинули від заморозків.