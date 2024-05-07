Кращий спосіб використати залишки яєць — зробити салат: вийде смачно і бюджетно
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У вас не пропаде жодне яйце після Великодня
Після Великодня залишилися варені яйця і не хочеться викидати їх? Тоді пропонуємо приготувати незвичайний салат.
Варто додати до них твердий сир, зелень та один незвичайний продукт – курячі серця – і у вас на столі не тільки ситний, а й корисний салат. Це ідеальний варіант для тих, хто стежить за талією – страва виходить ситною та малокалорійною. Рецептом ділиться Shuba.
Як приготувати салат з яєць і курячих сердець
Інгредієнти на 4 порції:
- серце куряче — 500 г;
- сир твердий — 150 г;
- яйця курячі варені — 4 шт.;
- цибуля — 75 г;
- кріп, гілочка — 70 г;
- майонез 72% — 75 г;
- оцет 9% — 30 мл.
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо, нарізаємо невеликими шматочками та заливаємо окропом на 15 хвилин.
- У цей час готуємо маринад для цибулі. Для цього 250 мл води відправляємо 30 мл оцту. Підготовленою сумішшю заливаємо цибулю і залишаємо на півгодини. Після маринад зливаємо, а цибулю викладаємо на друшляк.
- Твердий сир натираємо на великій тертці. Яйця чистимо від шкаралупи та нарізаємо середніми кубиками. Подрібнюємо кріп.
- Курячі серця відварюємо в підсоленій воді до готовності — на це знадобиться близько 30 хвилин. Даємо охолонути прямо в бульйоні та нарізаємо четвертинками.
- Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника і перемішуємо.
Також з яєць можна приготувати салат із пекінською капустою. Спробуйте і не пошкодуєте.