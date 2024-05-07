Кращий спосіб використати залишки яєць — зробити салат: вийде смачно і бюджетно

У вас не пропаде жодне яйце після Великодня

Після Великодня залишилися варені яйця і не хочеться викидати їх? Тоді пропонуємо приготувати незвичайний салат.

Варто додати до них твердий сир, зелень та один незвичайний продукт – курячі серця – і у вас на столі не тільки ситний, а й корисний салат. Це ідеальний варіант для тих, хто стежить за талією – страва виходить ситною та малокалорійною. Рецептом ділиться Shuba.

Як приготувати салат з яєць і курячих сердець

Інгредієнти на 4 порції:

серце куряче — 500 г;

сир твердий — 150 г;

яйця курячі варені — 4 шт.;

цибуля — 75 г;

кріп, гілочка — 70 г;

майонез 72% — 75 г;

оцет 9% — 30 мл.

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо, нарізаємо невеликими шматочками та заливаємо окропом на 15 хвилин. У цей час готуємо маринад для цибулі. Для цього 250 мл води відправляємо 30 мл оцту. Підготовленою сумішшю заливаємо цибулю і залишаємо на півгодини. Після маринад зливаємо, а цибулю викладаємо на друшляк. Твердий сир натираємо на великій тертці. Яйця чистимо від шкаралупи та нарізаємо середніми кубиками. Подрібнюємо кріп. Курячі серця відварюємо в підсоленій воді до готовності — на це знадобиться близько 30 хвилин. Даємо охолонути прямо в бульйоні та нарізаємо четвертинками. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника і перемішуємо.

Також з яєць можна приготувати салат із пекінською капустою. Спробуйте і не пошкодуєте.