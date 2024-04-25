Одразу підуть у ріст: як приготувати рідке добриво для кімнатних рослин

Якщо ви хочете прискорити та пришвидшити ріст рослин, їх варто регулярно підживлювати.

Кімнатні рослини — це не лише елемент декору, але й живі істоти, які потребують нашого догляду. Щоб вони радували нас пишним зеленим листям та красивим цвітінням, важливо забезпечити їм оптимальні умови зростання, в тому числі й регулярне підживлення. Також, ми писали, чим підживлювати кавуни та дині.

Рідке добриво — це простий та доступний спосіб підживити кімнатні рослини. Його можна легко приготувати в домашніх умовах з доступних інгредієнтів.

1. Компостний чай:

Це чудовий екологічно чистий варіант добрива, який збагатить ваші рослини поживними речовинами.

Для приготування компостного чаю візьміть 1-2 жмені компосту та помістіть його в місткість з теплою водою.

Настоюйте суміш протягом 24-48 годин, періодично помішуючи.

Перед використанням процідіть рідину.

Поливайте рослини компостним чаєм 1 раз на 2-3 тижні.

2. Настій з кропиви:

Це чудовий джерело азоту, калію та інших мікроелементів, які необхідні для росту та розвитку кімнатних рослин.

Для приготування настою з кропиви візьміть 1 кг свіжої кропиви та залийте її 10 л теплої води.

Настоюйте суміш протягом 7-10 днів, періодично помішуючи.

Перед використанням процідіть рідину та розбавте водою в пропорції 1:10.

Поливайте рослини настоєм з кропиви 1 раз на 2 тижні.

3. Дріжджове добриво:

Це простий та доступний стимулятор росту для кімнатних рослин.

Для приготування дріжджового добрива візьміть 1 ч. л. сухих дріжджів та розчиніть їх у 1 л теплої води.

Додайте до розчину 1 ч. л. цукру та залиште на 2 години.

Перед використанням розбавте дріжджове добриво водою в пропорції 1:10.

Поливайте рослини дріжджовим добривом 1 раз на місяць.

4. Бананова шкірка:

Це не лише екологічно чистий варіант добрива, але й джерело калію та фосфору, які необхідні для цвітіння кімнатних рослин.

Для приготування добрива з бананової шкірки візьміть 2-3 бананові шкірки, подрібніть їх та залийте 1 л теплої води.

Настоюйте суміш протягом 24 годин.

Перед використанням процідіть рідину.

Поливайте рослини добривом з бананової шкірки 1 раз на місяць.

5. Яєчна шкаралупа:

Це джерело кальцію, який необхідний для зміцнення кореневої системи кімнатних рослин.

Для приготування добрива з яєчної шкаралупи візьміть 2-3 яєчні шкаралупи, подрібніть їх та додайте до 1 л теплої води.

Настоюйте суміш протягом 24 годин.

Перед використанням процідіть рідину.

Поливайте рослини добривом з яєчної шкаралупи 1 раз на місяць.

Порада:

Перед використанням будь-якого нового добрива рекомендується протестувати його на одній рослині, щоб переконатися, що воно не шкодить їй.

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