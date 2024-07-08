Вам нужно убегать: 15 фраз, которые говорит аб’юзер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если вы слышите такие фразы и от близкого человека — стоит заканчивать отношения.
Отношения с абьюзером – это всегда боль, страх и манипуляции. Их слова и действия разрушают самооценку, заставляют чувствовать себя виноватым и никому не нужным. Иногда бывает сложно распознать абьюзера, ведь они часто маскируются под заботливых и любящих людей. Однако за их красивыми словами скрывается жестокость и желание контролировать. Также мы писали о 10 словах, которые стоит перестать говорить друзьям, чтобы их не потерять.
Фразы абьюзеров:
- "Ты ничего не знаешь."
- "Ты никогда не изменишься."
- "Ты слишком чувствительный/чувствительный."
- "Ты самая/самая виноватая/виновная."
- "Я делаю это для твоего же блага."
- "Никто тебя кроме меня не любит."
- "Ты никому не нужен/нужен."
- "Ты сумасшедший/сумасшедший."
- "Я могу убить тебя, и никто об этом не узнает."
- "Ты никогда не найдешь лучше/лучше меня."
- "Я могу сделать с тобой все, что захочу."
- "Ты никогда не будешь такой же/таким, как мои бывшие."
- "Ты мне противный/отвратительный."
- "Ты ничего не стоит/стоит."
- "Я могу тебя убить, и никто об этом не узнает."
Помните:
Вы не одиноки! Миллионы людей по всему миру сталкиваются с насилием в отношениях. Вы имеете право на счастливую жизнь! Не бойтесь обратиться за помощью к друзьям, родным, психологам или специальным организациям. Вы можете остановить юзера и построить здоровые отношения, где вас будут любить и уважать.
Подаем готовые шашлыки с маринованными помидорами. Также предлагаем рецепт армянского шашлыка.