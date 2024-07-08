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Вам нужно убегать: 15 фраз, которые говорит аб’юзер

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Автор
Нравственное насилие ни в коем случае не следует терпеть (изображение создано с помощью ИИ)
Нравственное насилие ни в коем случае не следует терпеть (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы слышите такие фразы и от близкого человека — стоит заканчивать отношения.

Отношения с абьюзером – это всегда боль, страх и манипуляции. Их слова и действия разрушают самооценку, заставляют чувствовать себя виноватым и никому не нужным. Иногда бывает сложно распознать абьюзера, ведь они часто маскируются под заботливых и любящих людей. Однако за их красивыми словами скрывается жестокость и желание контролировать. Также мы писали о 10 словах, которые стоит перестать говорить друзьям, чтобы их не потерять.

Фразы абьюзеров:

  1. "Ты ничего не знаешь."
  2. "Ты никогда не изменишься."
  3. "Ты слишком чувствительный/чувствительный."
  4. "Ты самая/самая виноватая/виновная."
  5. "Я делаю это для твоего же блага."
  6. "Никто тебя кроме меня не любит."
  7. "Ты никому не нужен/нужен."
  8. "Ты сумасшедший/сумасшедший."
  9. "Я могу убить тебя, и никто об этом не узнает."
  10. "Ты никогда не найдешь лучше/лучше меня."
  11. "Я могу сделать с тобой все, что захочу."
  12. "Ты никогда не будешь такой же/таким, как мои бывшие."
  13. "Ты мне противный/отвратительный."
  14. "Ты ничего не стоит/стоит."
  15. "Я могу тебя убить, и никто об этом не узнает."

Помните:

Вы не одиноки! Миллионы людей по всему миру сталкиваются с насилием в отношениях. Вы имеете право на счастливую жизнь! Не бойтесь обратиться за помощью к друзьям, родным, психологам или специальным организациям. Вы можете остановить юзера и построить здоровые отношения, где вас будут любить и уважать.

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#Психология #Фразы