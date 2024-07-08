Вам нужно убегать: 15 фраз, которые говорит аб’юзер

Если вы слышите такие фразы и от близкого человека — стоит заканчивать отношения.

Отношения с абьюзером – это всегда боль, страх и манипуляции. Их слова и действия разрушают самооценку, заставляют чувствовать себя виноватым и никому не нужным. Иногда бывает сложно распознать абьюзера, ведь они часто маскируются под заботливых и любящих людей. Однако за их красивыми словами скрывается жестокость и желание контролировать. Также мы писали о 10 словах, которые стоит перестать говорить друзьям, чтобы их не потерять.

Фразы абьюзеров:

"Ты ничего не знаешь." "Ты никогда не изменишься." "Ты слишком чувствительный/чувствительный." "Ты самая/самая виноватая/виновная." "Я делаю это для твоего же блага." "Никто тебя кроме меня не любит." "Ты никому не нужен/нужен." "Ты сумасшедший/сумасшедший." "Я могу убить тебя, и никто об этом не узнает." "Ты никогда не найдешь лучше/лучше меня." "Я могу сделать с тобой все, что захочу." "Ты никогда не будешь такой же/таким, как мои бывшие." "Ты мне противный/отвратительный." "Ты ничего не стоит/стоит." "Я могу тебя убить, и никто об этом не узнает."

Помните:

Вы не одиноки! Миллионы людей по всему миру сталкиваются с насилием в отношениях. Вы имеете право на счастливую жизнь! Не бойтесь обратиться за помощью к друзьям, родным, психологам или специальным организациям. Вы можете остановить юзера и построить здоровые отношения, где вас будут любить и уважать.

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