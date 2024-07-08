Идеальный хелси-завтрак: рецепт фритата с кабачками

Приготовление этой вкусности не займет у вас много времени, но поразит вкус.

Лето щедро одаряет нас не только теплом и солнцем, но и щедрыми дарами садов. Кабачки — одни из самых любимых летних овощей, которые не только невероятно вкусны, но богаты витаминами и микроэлементами. Сегодня мы поделимся с вами рецептом чудесного блюда, которое станет украшением любого летнего застолья – ароматная фритата с кабачками.

Фритата – это итальянский омлет, который готовят с овощами, сыром и иногда мясом. Это замечательное блюдо для завтрака, обеда или ужина, ведь оно не только вкусное, но и сытное, а также готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты:

2 кабачки

6 яиц

100 г молока

50 г тертого пармезана

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Свежая зелень (по желанию)

Приготовление:

Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Лук и чеснок измельчите. В сковороде разогрейте оливковое и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и обжарьте еще 30 секунд. Добавьте кабачки и обжарьте в течение 5-7 минут или пока они не станут мягкими. В миске взбейте яйца с молоком, тертым сыром, солью и перцем. Залейте яичной смесью обжаренные кабачки с луком и чесноком. Убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте фритату в течение 10-15 минут или пока яйца не застынут. Готовую фритату посыпьте свежей зеленью и подавайте на стол.

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