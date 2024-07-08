Идеальный хелси-завтрак: рецепт фритата с кабачками

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Фритата станет отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ)
Фритата станет отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этой вкусности не займет у вас много времени, но поразит вкус.

Лето щедро одаряет нас не только теплом и солнцем, но и щедрыми дарами садов. Кабачки — одни из самых любимых летних овощей, которые не только невероятно вкусны, но богаты витаминами и микроэлементами. Сегодня мы поделимся с вами рецептом чудесного блюда, которое станет украшением любого летнего застолья – ароматная фритата с кабачками.

Фритата – это итальянский омлет, который готовят с овощами, сыром и иногда мясом. Это замечательное блюдо для завтрака, обеда или ужина, ведь оно не только вкусное, но и сытное, а также готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки
  • 6 яиц
  • 100 г молока
  • 50 г тертого пармезана
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежая зелень (по желанию)

Приготовление:

  1. Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм.
  2. Лук и чеснок измельчите.
  3. В сковороде разогрейте оливковое и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и обжарьте еще 30 секунд.
  4. Добавьте кабачки и обжарьте в течение 5-7 минут или пока они не станут мягкими.
  5. В миске взбейте яйца с молоком, тертым сыром, солью и перцем.
  6. Залейте яичной смесью обжаренные кабачки с луком и чесноком.
  7. Убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте фритату в течение 10-15 минут или пока яйца не застынут.
  8. Готовую фритату посыпьте свежей зеленью и подавайте на стол.

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