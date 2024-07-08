Идеальный хелси-завтрак: рецепт фритата с кабачками
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Приготовление этой вкусности не займет у вас много времени, но поразит вкус.
Лето щедро одаряет нас не только теплом и солнцем, но и щедрыми дарами садов. Кабачки — одни из самых любимых летних овощей, которые не только невероятно вкусны, но богаты витаминами и микроэлементами. Сегодня мы поделимся с вами рецептом чудесного блюда, которое станет украшением любого летнего застолья – ароматная фритата с кабачками.
Фритата – это итальянский омлет, который готовят с овощами, сыром и иногда мясом. Это замечательное блюдо для завтрака, обеда или ужина, ведь оно не только вкусное, но и сытное, а также готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- 2 кабачки
- 6 яиц
- 100 г молока
- 50 г тертого пармезана
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Свежая зелень (по желанию)
Приготовление:
- Кабачки промойте, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм.
- Лук и чеснок измельчите.
- В сковороде разогрейте оливковое и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и обжарьте еще 30 секунд.
- Добавьте кабачки и обжарьте в течение 5-7 минут или пока они не станут мягкими.
- В миске взбейте яйца с молоком, тертым сыром, солью и перцем.
- Залейте яичной смесью обжаренные кабачки с луком и чесноком.
- Убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте фритату в течение 10-15 минут или пока яйца не застынут.
- Готовую фритату посыпьте свежей зеленью и подавайте на стол.
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