Идеально к спагетти: рецепт митболов в томатном соусе

Это блюдо является отличным вариантом сытного обеда или ужина.

Митболы – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она отлично подходит для семейного ужина или обеда с друзьями. А еще митболы невероятно вкусные и сытные, ведь в них сочетаются нежное мясо, ароматные травы и насыщенный томатный соус.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классических митболов в томатном соусе, которые легко можно приготовить дома. Это блюдо не требует много времени и усилий, но гарантирует феерию вкуса, которая покорит сердца ваших близких.

Ингредиенты:

500 г фарша (свинина, говядина или смесь)

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 яйцо

1 ломтик белого хлеба, замоченный в молоке

50 г панировочных сухарей

1 столовая ложка рубленой петрушки

Соль и перец по вкусу

Для томатного соуса:

400 г томатов в собственном соке

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка томатной пасты

1 чайная ложка сахара

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Лук и чеснок измельчите. В миске смешайте фарш, лук, чеснок, яйцо, отжатый хлеб, панировочные сухари, петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Из фарша сформируйте небольшие, круглые митболы. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте митболы на среднем огне в течение 5-7 минут с каждой стороны или до золотистой корочки. Для томатного соуса измельчите лук и чеснок. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте измельченные томаты, томатную пасту, сахар, соль и перец. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь и тушите соус в течение 15-20 минут, или пока он не загустеет. Готовые митболы добавьте к томатному соусу, перемешайте и тушите еще 10 минут. Подавайте митболы в томатном соусе с гарниром из макарон,

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