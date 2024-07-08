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Идеально к спагетти: рецепт митболов в томатном соусе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Митболы станут отличным дополнением к спагетти (изображение создано с помощью ИИ)
Митболы станут отличным дополнением к спагетти (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Это блюдо является отличным вариантом сытного обеда или ужина.

Митболы – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она отлично подходит для семейного ужина или обеда с друзьями. А еще митболы невероятно вкусные и сытные, ведь в них сочетаются нежное мясо, ароматные травы и насыщенный томатный соус.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классических митболов в томатном соусе, которые легко можно приготовить дома. Это блюдо не требует много времени и усилий, но гарантирует феерию вкуса, которая покорит сердца ваших близких.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 яйцо
  • 1 ломтик белого хлеба, замоченный в молоке
  • 50 г панировочных сухарей
  • 1 столовая ложка рубленой петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Для томатного соуса:

  • 400 г томатов в собственном соке
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1 чайная ложка сахара
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Лук и чеснок измельчите.
  2. В миске смешайте фарш, лук, чеснок, яйцо, отжатый хлеб, панировочные сухари, петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  3. Из фарша сформируйте небольшие, круглые митболы.
  4. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте митболы на среднем огне в течение 5-7 минут с каждой стороны или до золотистой корочки.
  5. Для томатного соуса измельчите лук и чеснок.
  6. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости.
  7. Добавьте измельченные томаты, томатную пасту, сахар, соль и перец. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь и тушите соус в течение 15-20 минут, или пока он не загустеет.
  8. Готовые митболы добавьте к томатному соусу, перемешайте и тушите еще 10 минут.
  9. Подавайте митболы в томатном соусе с гарниром из макарон,

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