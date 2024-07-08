Идеально к спагетти: рецепт митболов в томатном соусе
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Это блюдо является отличным вариантом сытного обеда или ужина.
Митболы – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она отлично подходит для семейного ужина или обеда с друзьями. А еще митболы невероятно вкусные и сытные, ведь в них сочетаются нежное мясо, ароматные травы и насыщенный томатный соус.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом классических митболов в томатном соусе, которые легко можно приготовить дома. Это блюдо не требует много времени и усилий, но гарантирует феерию вкуса, которая покорит сердца ваших близких.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 яйцо
- 1 ломтик белого хлеба, замоченный в молоке
- 50 г панировочных сухарей
- 1 столовая ложка рубленой петрушки
- Соль и перец по вкусу
Для томатного соуса:
- 400 г томатов в собственном соке
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 чайная ложка сахара
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Лук и чеснок измельчите.
- В миске смешайте фарш, лук, чеснок, яйцо, отжатый хлеб, панировочные сухари, петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Из фарша сформируйте небольшие, круглые митболы.
- В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте митболы на среднем огне в течение 5-7 минут с каждой стороны или до золотистой корочки.
- Для томатного соуса измельчите лук и чеснок.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте измельченные томаты, томатную пасту, сахар, соль и перец. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь и тушите соус в течение 15-20 минут, или пока он не загустеет.
- Готовые митболы добавьте к томатному соусу, перемешайте и тушите еще 10 минут.
- Подавайте митболы в томатном соусе с гарниром из макарон,
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