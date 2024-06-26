Покорит самого требовательного гурмана: рецепт классического зеленого борща

Зеленый борщ получается очень вкусным и ароматным.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: свежие овощи, душистые травы, ласковое солнце. Самое время позаботиться о своем здоровье и приготовить вкусное и полезное блюдо, которое станет источником витаминов и микроэлементов.

Зеленый борщ – это не просто суп, а настоящая классика украинской кухни. Он богат витаминами, минералами, клетчаткой и другими полезными веществами. Это блюдо не только насытит вас, но и подарит заряд энергии и бодрости.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического зелёного борща, который вы сможете легко приготовить дома. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

Мясо (говядина, свинина или курица) – 500 г

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Свекла – 1 шт. (по желанию)

Капуста – 200 г

Щавель – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошком – 3-4 шт.

Соль – по вкусу

Сметана – по вкусу (для подачи)

Яйцо вареное – по вкусу (для подачи)

Приготовление:

Отвариваем мясо. Мясо промоем, залейте холодной водой, доведем до кипения. Снимем образующуюся пену, посолим по вкусу. Варим мясо в течение 1-1,5 часов до готовности. Готовим овощи. Картофель очистим, нарежем кубиками. Морковь и свеклу (если используем) очистим, натрите на крупной терке. Лук очистим, мелко нарежем. Капусту нашинкуем. Щавель промоем, измельчим. Обжариваем овощи. На сковороде разогреем растительное масло. Обжарим лук до золотистого цвета. Добавим морковь и свеклу (если используем), обжарим еще 5-7 минут. Добавляем овощи в бульон. К готовому мясному бульону добавляем картофель. Доводим до кипения, варим 10-15 минут. Добавляем обжаренные овощи, капусту и щавель. Варим еще 10-15 минут до готовности овощей. Добавляем специи. За 5 минут до готовности борща добавляем лавровый лист, черный перец горошком, соль по вкусу. Подаем борщ. Готовый борщ снимем с огня. Дадим ему немного настояться. Подаем борщ горячим со сметаной, рубленым укропом, петрушкой и вареным яйцом (по желанию).

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