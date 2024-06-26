Покорит самого требовательного гурмана: рецепт классического зеленого борща
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Зеленый борщ получается очень вкусным и ароматным.
Лето щедро дарит нам свои щедроты: свежие овощи, душистые травы, ласковое солнце. Самое время позаботиться о своем здоровье и приготовить вкусное и полезное блюдо, которое станет источником витаминов и микроэлементов.
Зеленый борщ – это не просто суп, а настоящая классика украинской кухни. Он богат витаминами, минералами, клетчаткой и другими полезными веществами. Это блюдо не только насытит вас, но и подарит заряд энергии и бодрости.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом классического зелёного борща, который вы сможете легко приготовить дома. Об этом пишет Униан.
Ингредиенты:
- Мясо (говядина, свинина или курица) – 500 г
- Картофель – 4 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Свекла – 1 шт. (по желанию)
- Капуста – 200 г
- Щавель – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Петрушка – 1 пучок
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец черный горошком – 3-4 шт.
- Соль – по вкусу
- Сметана – по вкусу (для подачи)
- Яйцо вареное – по вкусу (для подачи)
Приготовление:
- Отвариваем мясо. Мясо промоем, залейте холодной водой, доведем до кипения. Снимем образующуюся пену, посолим по вкусу. Варим мясо в течение 1-1,5 часов до готовности.
- Готовим овощи. Картофель очистим, нарежем кубиками. Морковь и свеклу (если используем) очистим, натрите на крупной терке. Лук очистим, мелко нарежем. Капусту нашинкуем. Щавель промоем, измельчим.
- Обжариваем овощи. На сковороде разогреем растительное масло. Обжарим лук до золотистого цвета. Добавим морковь и свеклу (если используем), обжарим еще 5-7 минут.
- Добавляем овощи в бульон. К готовому мясному бульону добавляем картофель. Доводим до кипения, варим 10-15 минут. Добавляем обжаренные овощи, капусту и щавель. Варим еще 10-15 минут до готовности овощей.
- Добавляем специи. За 5 минут до готовности борща добавляем лавровый лист, черный перец горошком, соль по вкусу.
- Подаем борщ. Готовый борщ снимем с огня. Дадим ему немного настояться. Подаем борщ горячим со сметаной, рубленым укропом, петрушкой и вареным яйцом (по желанию).
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