Если не знаете, куда девать кабачки: рецепт мясных котлет с кабачками

Приготовление этих котлет не займет много времени.

Мясные котлеты – классика украинской кухни, которую любят взрослые и дети. Однако иногда хочется разнообразить это блюдо, чтобы сделать его еще более вкусным и полезным. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно сочных и ароматных котлет с кабачками, которые сочетают в себе нежность мяса и свежесть кабачков.

Это блюдо не только вкусно, но и экономно, ведь кабачки делают котлеты более сытными и снижают их калорийность. К тому же, приготовление котлет не требует много времени и усилий, поэтому вы легко сможете их приготовить даже в будний день.

Ингредиенты:

500 г фарша (свинина, говядина или смесь)

2 молодых кабачка (примерно 500 г)

1 луковица

1 яйцо

2 ст. л. манки

Несколько веточек петрушки

Соль и перец по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Подготовим кабачки: тщательно вымойте кабачки и натрите их на крупной терке. Дайте им постоять немного, чтобы они пустили сок. Затем отожмите сок из кабачковой массы с помощью сита или марли. Добавляем другие ингредиенты: в фарш добавьте отжатую кабачковую массу, мелко нарезанный лук, яйцо, манку, измельченную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Формируем котлеты: из фарша с кабачками сформируйте котлеты желаемого размера и формы. Жарим котлеты: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты по бокам до золотистой корочки. Дополнительные способы приготовления: можно не жарить котлеты, а запечь их в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

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