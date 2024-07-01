Если не знаете, куда девать кабачки: рецепт мясных котлет с кабачками
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Приготовление этих котлет не займет много времени.
Мясные котлеты – классика украинской кухни, которую любят взрослые и дети. Однако иногда хочется разнообразить это блюдо, чтобы сделать его еще более вкусным и полезным. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно сочных и ароматных котлет с кабачками, которые сочетают в себе нежность мяса и свежесть кабачков.
Это блюдо не только вкусно, но и экономно, ведь кабачки делают котлеты более сытными и снижают их калорийность. К тому же, приготовление котлет не требует много времени и усилий, поэтому вы легко сможете их приготовить даже в будний день.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (свинина, говядина или смесь)
- 2 молодых кабачка (примерно 500 г)
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 2 ст. л. манки
- Несколько веточек петрушки
- Соль и перец по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Подготовим кабачки: тщательно вымойте кабачки и натрите их на крупной терке. Дайте им постоять немного, чтобы они пустили сок. Затем отожмите сок из кабачковой массы с помощью сита или марли.
- Добавляем другие ингредиенты: в фарш добавьте отжатую кабачковую массу, мелко нарезанный лук, яйцо, манку, измельченную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Формируем котлеты: из фарша с кабачками сформируйте котлеты желаемого размера и формы.
- Жарим котлеты: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте котлеты по бокам до золотистой корочки.
- Дополнительные способы приготовления: можно не жарить котлеты, а запечь их в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.
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