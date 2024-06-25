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Обед за 15 минут из нескольких ингредиентов: рецепт пасты с овощами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эта паста не только очень вкусна, но и полезна (изображение создано с помощью ИИ)
Эта паста не только очень вкусна, но и полезна (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этой пасты не займет много времени и сил.

Паста – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она спасает в экстренные моменты и дает возможность сорвать кулинарный джекпот. также, предлагаем рецепт спагетти карбонара.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить не просто пасту, а настоящую вегетарианскую симфонию пасту с овощами. Это не только вкусно, но и полезно, ведь овощи щедро дарят нам витамины и микроэлементы.

Ингредиенты:

  • 400 г пасты (любого вида)
  • 2 кабачки
  • 1 баклажан
  • 1 болгарский перец
  • 2 луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 400 г помидоров (свежих или консервированных)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, базилик)

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовим овощи. Нарежьте кабачки, баклажан, перец, лук и чеснок кубиками.
  2. Обжарим овощи. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавить лук и чеснок и обжарьте до золотистого цвета.
  3. Добавьте другие овощи. К луку и чесноку добавьте кабачки, баклажан и перец. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут, помешивая.
  4. Добавьте помидоры. Добавьте в овощи измельченные помидоры (или консервированные в собственном соку), соль и перец по вкусу. Тушите овощи в течение 10-15 минут, до мягкости.
  5. Отварите пасту. Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.
  6. Смешайте пасту с овощами. Слейте воду из пасты, добавьте ее в овощи на сковороде и хорошо перемешайте.
  7. Добавьте зелень. Добавьте к пасте с овощами измельченную петрушку и базилик.
  8. Подавайте блюдо. Подавайте пасту с горячими овощами, посыпав тертым сыром (по желанию).

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#Рецепт #Макароны #еда-Телеграф