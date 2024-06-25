Обед за 15 минут из нескольких ингредиентов: рецепт пасты с овощами
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Приготовление этой пасты не займет много времени и сил.
Паста – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она спасает в экстренные моменты и дает возможность сорвать кулинарный джекпот. также, предлагаем рецепт спагетти карбонара.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить не просто пасту, а настоящую вегетарианскую симфонию пасту с овощами. Это не только вкусно, но и полезно, ведь овощи щедро дарят нам витамины и микроэлементы.
Ингредиенты:
- 400 г пасты (любого вида)
- 2 кабачки
- 1 баклажан
- 1 болгарский перец
- 2 луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 400 г помидоров (свежих или консервированных)
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Свежая зелень (петрушка, базилик)
Пошаговая инструкция:
- Подготовим овощи. Нарежьте кабачки, баклажан, перец, лук и чеснок кубиками.
- Обжарим овощи. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавить лук и чеснок и обжарьте до золотистого цвета.
- Добавьте другие овощи. К луку и чесноку добавьте кабачки, баклажан и перец. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут, помешивая.
- Добавьте помидоры. Добавьте в овощи измельченные помидоры (или консервированные в собственном соку), соль и перец по вкусу. Тушите овощи в течение 10-15 минут, до мягкости.
- Отварите пасту. Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Смешайте пасту с овощами. Слейте воду из пасты, добавьте ее в овощи на сковороде и хорошо перемешайте.
- Добавьте зелень. Добавьте к пасте с овощами измельченную петрушку и базилик.
- Подавайте блюдо. Подавайте пасту с горячими овощами, посыпав тертым сыром (по желанию).
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