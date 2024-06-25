Обед за 15 минут из нескольких ингредиентов: рецепт пасты с овощами

Приготовление этой пасты не займет много времени и сил.

Паста – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она спасает в экстренные моменты и дает возможность сорвать кулинарный джекпот. также, предлагаем рецепт спагетти карбонара.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить не просто пасту, а настоящую вегетарианскую симфонию пасту с овощами. Это не только вкусно, но и полезно, ведь овощи щедро дарят нам витамины и микроэлементы.

Ингредиенты:

400 г пасты (любого вида)

2 кабачки

1 баклажан

1 болгарский перец

2 луковицы

4 зубчика чеснока

400 г помидоров (свежих или консервированных)

2 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Свежая зелень (петрушка, базилик)

Пошаговая инструкция:

Подготовим овощи. Нарежьте кабачки, баклажан, перец, лук и чеснок кубиками. Обжарим овощи. Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавить лук и чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте другие овощи. К луку и чесноку добавьте кабачки, баклажан и перец. Обжарьте овощи в течение 5-7 минут, помешивая. Добавьте помидоры. Добавьте в овощи измельченные помидоры (или консервированные в собственном соку), соль и перец по вкусу. Тушите овощи в течение 10-15 минут, до мягкости. Отварите пасту. Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Смешайте пасту с овощами. Слейте воду из пасты, добавьте ее в овощи на сковороде и хорошо перемешайте. Добавьте зелень. Добавьте к пасте с овощами измельченную петрушку и базилик. Подавайте блюдо. Подавайте пасту с горячими овощами, посыпав тертым сыром (по желанию).

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".