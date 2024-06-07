Готовим домашний квас: классика, утоляющая жажду лучше, чем любой другой напиток

Когда вы попробуете этот квас, забудете о магазинном.

Квас – это не просто напиток, это частица украинской истории и культуры. Издавна его готовили в каждом доме, ведь это не только вкусно, но и полезно. Домашний квас богат витаминами, минералами и органическими кислотами, которые улучшают пищеварение, обмен веществ и укрепляют иммунитет. Сегодня мы поделимся с вами старинным рецептом домашнего кваса, который можно легко приготовить на собственной кухне.

Преимущества домашнего кваса:

Полезный: Квас богат витаминами B, C, E, PP, а также калием, магнием, фосфором и другими микроэлементами, которые важны для здоровья.

Квас богат витаминами B, C, E, PP, а также калием, магнием, фосфором и другими микроэлементами, которые важны для здоровья. Освежающий: Квас прекрасно утоляет жажду и дарит ощущение прохлады в жаркий день.

Квас прекрасно утоляет жажду и дарит ощущение прохлады в жаркий день. Натуральный: Подготавливая квас дома, вы можете контролировать его состав и использовать только свежие и качественные ингредиенты.

Подготавливая квас дома, вы можете контролировать его состав и использовать только свежие и качественные ингредиенты. Квас готовится довольно быстро и просто, с ним справится даже начинающий.

справится даже начинающий. Экономический: Ингредиенты для кваса доступны и недороги.

Ингредиенты для кваса доступны и недороги. Универсальный: Квас можно пить просто так, использовать в качестве основы для окрошки, или готовить на его основе разнообразные соусы и маринады.

Ингредиенты:

2 литра воды

500 г ржаного хлеба

100 г сахара

20 г дрожжей

Пошаговая инструкция:

Подготовьте хлеб: Нарежьте ржаной хлеб ломтиками и подсушите в духовке до золотистого цвета. Вскипятите воду: Вскипятите 2 литра воды и дайте ей немного остыть. Залейте хлеб водой Залейте подсушенный хлеб теплой водой и дайте ему настояться в течение 1-2 часов. Процедите настой: Процедите хлебный настой через марлю. Добавьте сахар и дрожжи: Добавьте в настой сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте в теплом месте на 8-12 часов для брожения. Разлейте квас: Разлейте готовый квас по бутылкам, плотно укупорьте их и поставьте в холодильник на 2-3 дня для созревания.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".