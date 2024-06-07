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Готовим домашний квас: классика, утоляющая жажду лучше, чем любой другой напиток

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Квас прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ)
Квас прекрасно освежает в жару (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Когда вы попробуете этот квас, забудете о магазинном.

Квас – это не просто напиток, это частица украинской истории и культуры. Издавна его готовили в каждом доме, ведь это не только вкусно, но и полезно. Домашний квас богат витаминами, минералами и органическими кислотами, которые улучшают пищеварение, обмен веществ и укрепляют иммунитет. Сегодня мы поделимся с вами старинным рецептом домашнего кваса, который можно легко приготовить на собственной кухне.

Преимущества домашнего кваса:

  • Полезный: Квас богат витаминами B, C, E, PP, а также калием, магнием, фосфором и другими микроэлементами, которые важны для здоровья.
  • Освежающий: Квас прекрасно утоляет жажду и дарит ощущение прохлады в жаркий день.
  • Натуральный: Подготавливая квас дома, вы можете контролировать его состав и использовать только свежие и качественные ингредиенты.
  • Квас готовится довольно быстро и просто, с ним справится даже начинающий.
  • Экономический: Ингредиенты для кваса доступны и недороги.
  • Универсальный: Квас можно пить просто так, использовать в качестве основы для окрошки, или готовить на его основе разнообразные соусы и маринады.

Ингредиенты:

  • 2 литра воды
  • 500 г ржаного хлеба
  • 100 г сахара
  • 20 г дрожжей

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте хлеб: Нарежьте ржаной хлеб ломтиками и подсушите в духовке до золотистого цвета.
  2. Вскипятите воду: Вскипятите 2 литра воды и дайте ей немного остыть.
  3. Залейте хлеб водой Залейте подсушенный хлеб теплой водой и дайте ему настояться в течение 1-2 часов.
  4. Процедите настой: Процедите хлебный настой через марлю.
  5. Добавьте сахар и дрожжи: Добавьте в настой сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте в теплом месте на 8-12 часов для брожения.
  6. Разлейте квас: Разлейте готовый квас по бутылкам, плотно укупорьте их и поставьте в холодильник на 2-3 дня для созревания.

На дому также можно приготовить клубничный лимонад. Также мы делились рецептом "Живчику".

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