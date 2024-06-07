Готовим домашний квас: классика, утоляющая жажду лучше, чем любой другой напиток
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Когда вы попробуете этот квас, забудете о магазинном.
Квас – это не просто напиток, это частица украинской истории и культуры. Издавна его готовили в каждом доме, ведь это не только вкусно, но и полезно. Домашний квас богат витаминами, минералами и органическими кислотами, которые улучшают пищеварение, обмен веществ и укрепляют иммунитет. Сегодня мы поделимся с вами старинным рецептом домашнего кваса, который можно легко приготовить на собственной кухне.
Преимущества домашнего кваса:
- Полезный: Квас богат витаминами B, C, E, PP, а также калием, магнием, фосфором и другими микроэлементами, которые важны для здоровья.
- Освежающий: Квас прекрасно утоляет жажду и дарит ощущение прохлады в жаркий день.
- Натуральный: Подготавливая квас дома, вы можете контролировать его состав и использовать только свежие и качественные ингредиенты.
- Квас готовится довольно быстро и просто, с ним справится даже начинающий.
- Экономический: Ингредиенты для кваса доступны и недороги.
- Универсальный: Квас можно пить просто так, использовать в качестве основы для окрошки, или готовить на его основе разнообразные соусы и маринады.
Ингредиенты:
- 2 литра воды
- 500 г ржаного хлеба
- 100 г сахара
- 20 г дрожжей
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте хлеб: Нарежьте ржаной хлеб ломтиками и подсушите в духовке до золотистого цвета.
- Вскипятите воду: Вскипятите 2 литра воды и дайте ей немного остыть.
- Залейте хлеб водой Залейте подсушенный хлеб теплой водой и дайте ему настояться в течение 1-2 часов.
- Процедите настой: Процедите хлебный настой через марлю.
- Добавьте сахар и дрожжи: Добавьте в настой сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте в теплом месте на 8-12 часов для брожения.
- Разлейте квас: Разлейте готовый квас по бутылкам, плотно укупорьте их и поставьте в холодильник на 2-3 дня для созревания.
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