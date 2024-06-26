Десерт, как из лучшей кондитерской, на вашей кухне: нежная ягодная выпечка очень просто (видео)

Мягкие рулетики с черникой в творожной глазури

Мы делились рецептом аппетитных овощных оладий. Еще один сезонный продукт, который хочется полностью использовать, пока он доступен – это ягоды. Предлагаем интересный рецепт домашней выпечки.

Эксперт из выпечки под ником BREAD BY ELISE рассказала, как приготовить булочки, подобные синабонам, но вместо корицы в начинке — ароматная черника. Рецепт подразумевает использование техники танчжун, однако бояться страшного слова не стоит — это только заваривание части муки, благодаря которой текстура булочек будет особенно нежной.

Ингредиенты:

100 г цельного молока

20 г муки (для заваривания)

360 г хлебной муки

50 г сахара

7 г сухих быстрорастворимых дрожжей

5 г соли

1 большое яйцо

130 г цельного молока

85 г мягкого сливочного масла

Начинка:

250 г замороженной черники

125 г сахара

2 чайные ложки лимонного сока

глазурь из сливочного сыра:

100 г сливочного сыра полного жира

25 г мягкого сливочного масла

100 г сахарной пудры, просеянной

1/4 чайной ложки ванильной пасты

1 маленькая щепотка соли

Способ приготовления:

Добавьте молоко и маленькую часть муки в небольшую кастрюлю и нагрейте на среднем огне, помешивая. После загустения снимите с огня и переведите в миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и охладите до комнатной температуры Добавьте все ингредиенты вместе с заваркой, кроме сливочного масла, в чашу миксера. Вымесите в течение 10 минут. Добавить сливочное масло кубиками, по одному кубику. Вымешивать еще 10-20 минут. Переложить в слегка смазанную маслом миску. Оставить до увеличения объема вдвое. Добавить ингредиенты для черничной начинки в кастрюлю. Тушить на среднем огне до загустения, помешивая. Охладить до комнатной температуры Раскатать тесто в квадрат размером. Выложить черничную начинку. Свернуть плотно. Разделите рулет на 9 частей с помощью нити или острого ножа. Разложить в форму для выпечки. Оставить еще на 30 минут. Выпекайте булочки при 180°C в течение 25-30 минут. С помощью ручного миксера взбейте сыр и масло до светлого цвета (примерно 5 мин). Добавить сахарную пудру, ваниль и соль, взбить до пышности.

Осталось только смазать черничные булочки глазурью и наслаждаться. Также мы делились рецептом аппетитной заготовки из вишен.