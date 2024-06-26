Десерт, как из лучшей кондитерской, на вашей кухне: нежная ягодная выпечка очень просто (видео)
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Мягкие рулетики с черникой в творожной глазури
Мы делились рецептом аппетитных овощных оладий. Еще один сезонный продукт, который хочется полностью использовать, пока он доступен – это ягоды. Предлагаем интересный рецепт домашней выпечки.
Эксперт из выпечки под ником BREAD BY ELISE рассказала, как приготовить булочки, подобные синабонам, но вместо корицы в начинке — ароматная черника. Рецепт подразумевает использование техники танчжун, однако бояться страшного слова не стоит — это только заваривание части муки, благодаря которой текстура булочек будет особенно нежной.
Ингредиенты:
- 100 г цельного молока
- 20 г муки (для заваривания)
- 360 г хлебной муки
- 50 г сахара
- 7 г сухих быстрорастворимых дрожжей
- 5 г соли
- 1 большое яйцо
- 130 г цельного молока
- 85 г мягкого сливочного масла
Начинка:
- 250 г замороженной черники
- 125 г сахара
- 2 чайные ложки лимонного сока
- глазурь из сливочного сыра:
- 100 г сливочного сыра полного жира
- 25 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахарной пудры, просеянной
- 1/4 чайной ложки ванильной пасты
- 1 маленькая щепотка соли
Способ приготовления:
- Добавьте молоко и маленькую часть муки в небольшую кастрюлю и нагрейте на среднем огне, помешивая. После загустения снимите с огня и переведите в миску. Накройте полиэтиленовой пленкой и охладите до комнатной температуры
- Добавьте все ингредиенты вместе с заваркой, кроме сливочного масла, в чашу миксера. Вымесите в течение 10 минут.
- Добавить сливочное масло кубиками, по одному кубику. Вымешивать еще 10-20 минут. Переложить в слегка смазанную маслом миску. Оставить до увеличения объема вдвое.
- Добавить ингредиенты для черничной начинки в кастрюлю. Тушить на среднем огне до загустения, помешивая. Охладить до комнатной температуры
- Раскатать тесто в квадрат размером. Выложить черничную начинку. Свернуть плотно.
- Разделите рулет на 9 частей с помощью нити или острого ножа. Разложить в форму для выпечки. Оставить еще на 30 минут.
- Выпекайте булочки при 180°C в течение 25-30 минут. С помощью ручного миксера взбейте сыр и масло до светлого цвета (примерно 5 мин). Добавить сахарную пудру, ваниль и соль, взбить до пышности.
Осталось только смазать черничные булочки глазурью и наслаждаться. Также мы делились рецептом аппетитной заготовки из вишен.