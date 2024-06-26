Малина завалит вас урожаем: только добавьте в почву это удобрение
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Если вы хотите получить большой урожай малины, необходимо правильно ее подкармливать.
Лето в разгаре, и наши сады пестрят спелыми ягодами. Малина – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и полезна. Чтобы насладиться щедрым урожаем сладких и крупных ягод, важно правильно ухаживать за малиновыми кустами и особенно важно подкармливать их во время плодоношения.
Чем прикормить малину во время плодоношения?
1. Дрожжевая подкормка:
- Это простой, доступный и действенный способ подкормить малину.
- Рецепт:
- 3 л воды отстоять в течение суток.
- Профильтровать и добавить 100 г сахара.
- 20 г сухих дрожжей развести в теплой воде.
- Влить дрожжевую смесь в воду с сахаром.
- Перемешать и бросить на 3-4 часа.
- Перед использованием развести концентрат с водой в пропорции 1:5.
- Вносить по 1 л раствора под каждый куст, предварительно увлажнив почву.
2. Пепеловая подкормка:
- Этот метод не только насытит малину питательными веществами, но поможет защитить ее от вредителей.
- Рецепт:
- Развести 1 стакан золы в 10 л воды.
- Перемешать и подливать под каждый куст по 1,5 ведра раствора на 1 кв. м.
Важно:
- Не используйте свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему малины.
- Соединяйте подкормку с поливом, чтобы удобрения лучше всасывались.
- Не перекармливайте малину, ведь это может оказать негативное влияние на качество ягод.
Дополнительные советы:
- Регулярно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву вокруг кустов.
- Обеспечьте малине достаточный полив, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.
- Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление и рост ягод.
Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить здоровую и обильно малину, которая порадует вас сочными и ароматными ягодами.
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