Малина завалит вас урожаем: только добавьте в почву это удобрение

Если вы хотите получить большой урожай малины, необходимо правильно ее подкармливать.

Лето в разгаре, и наши сады пестрят спелыми ягодами. Малина – одна из самых любимых ягод, которая не только вкусна, но и полезна. Чтобы насладиться щедрым урожаем сладких и крупных ягод, важно правильно ухаживать за малиновыми кустами и особенно важно подкармливать их во время плодоношения.

Чем прикормить малину во время плодоношения?

1. Дрожжевая подкормка:

Это простой, доступный и действенный способ подкормить малину.

Рецепт:

3 л воды отстоять в течение суток.

Профильтровать и добавить 100 г сахара.

20 г сухих дрожжей развести в теплой воде.

Влить дрожжевую смесь в воду с сахаром.

Перемешать и бросить на 3-4 часа.

Перед использованием развести концентрат с водой в пропорции 1:5.

Вносить по 1 л раствора под каждый куст, предварительно увлажнив почву.

2. Пепеловая подкормка:

Этот метод не только насытит малину питательными веществами, но поможет защитить ее от вредителей.

Рецепт:

Развести 1 стакан золы в 10 л воды.

Перемешать и подливать под каждый куст по 1,5 ведра раствора на 1 кв. м.

Важно:

Не используйте свежий навоз, поскольку он может повредить корневую систему малины.

Соединяйте подкормку с поливом, чтобы удобрения лучше всасывались.

Не перекармливайте малину, ведь это может оказать негативное влияние на качество ягод.

Дополнительные советы:

Регулярно удаляйте сорняки и разрыхляйте почву вокруг кустов.

Обеспечьте малине достаточный полив, особенно в жаркую и сухую погоду.

Осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.

Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление и рост ягод.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить здоровую и обильно малину, которая порадует вас сочными и ароматными ягодами.

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