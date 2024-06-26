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Самый вкусный майонез легко приготовить на дому: никаких сырых яиц, справится даже ребенок (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Майонез по этому рецепту точно удастся
Майонез по этому рецепту точно удастся

Соус получается густым и полностью натуральным

Мы делились рецептом аппетитного томатного соуса. Теперь рассказываем как дома в считанные минуты приготовить майонез.

Соус по рецепту от Эктора Хименеса-Браво готовится без сырых яиц, он получается намного вкуснее и полезнее магазинного. А еще вы точно будете уверены в том, что в соусе нет ничего излишнего. Этот рецепт майонеза невероятно прост и быстр, ведь для его приготовления понадобится всего 5 минут и несколько доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • 3 вареных яйца (круто)
  • 80 мл воды
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца вкрутую. Можно сделать это заранее, тогда не придется ждать их охлаждения и рецепт займет несколько минут.
  2. Чистим их от скорлупы. Яйца, воду, оливковое масло и уксус переводим в емкость для взбивания.
  3. Взбиваем погружным блендером до получения гладкой и однородной массы. Солим по вкусу.

Этот майонез отлично подходит к любому блюду или закуске. Его можно использовать для бутербродов, салатов, сэндвичей, мяса, рыбы и овощей. Мы как раз делились удачным рецептом салата, где он пригодится.

Теги:
#Рецепт #Соус #Майонез #Эктор Хименес Браво