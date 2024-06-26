Самый вкусный майонез легко приготовить на дому: никаких сырых яиц, справится даже ребенок (видео)
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Соус получается густым и полностью натуральным
Мы делились рецептом аппетитного томатного соуса. Теперь рассказываем как дома в считанные минуты приготовить майонез.
Соус по рецепту от Эктора Хименеса-Браво готовится без сырых яиц, он получается намного вкуснее и полезнее магазинного. А еще вы точно будете уверены в том, что в соусе нет ничего излишнего. Этот рецепт майонеза невероятно прост и быстр, ведь для его приготовления понадобится всего 5 минут и несколько доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца (круто)
- 80 мл воды
- 50 мл оливкового масла
- 1 ст. л. винного уксуса
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца вкрутую. Можно сделать это заранее, тогда не придется ждать их охлаждения и рецепт займет несколько минут.
- Чистим их от скорлупы. Яйца, воду, оливковое масло и уксус переводим в емкость для взбивания.
- Взбиваем погружным блендером до получения гладкой и однородной массы. Солим по вкусу.
Этот майонез отлично подходит к любому блюду или закуске. Его можно использовать для бутербродов, салатов, сэндвичей, мяса, рыбы и овощей. Мы как раз делились удачным рецептом салата, где он пригодится.