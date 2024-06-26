Чем подкормить лук в июле: поможет марганцовка

Если вы хотите получить большой урожай лука, нужно правильно его подкармливать.

Лето в разгаре, а огороды изобилуют зеленью. Самое время позаботиться о предстоящем урожае, ведь июнь – это пик ухода за многими овощами, и лук не исключение. Также мы писали, как защитить растения от фитофтороза.

Некоторые огородники пренебрегают этим жгучим овощем, совершая большую ошибку. Лук, как и любое другое растение, нуждается в своевременной и правильной подкормке, чтобы порадовать вас щедрым урожаем. Об этом пишет Униан.

Чем прикормить лук?

Для активного роста:

Азотные удобрения: обеспечат пышные зеленые перья и заложат основу для будущих луковиц. Самые популярные варианты: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония.

Для устойчивости к перепадам температур:

Калийные удобрения: особенно актуальны для ранних сортов лука. Используйте калийную соль, сульфат калия или золу.

Для защиты от болезней:

Фосфорные удобрения: укрепят иммунитет лука и сделают его менее восприимчивым к различным заболеваниям. Лучше всего подойдут суперфосфат или двойной суперфосфат.

Важно: не переборщите с удобрениями, ведь это может отрицательно повлиять на урожай.

Рецепты подкормки:

Зольный раствор: 200 г золы на 10 л воды. Настаивайте в течение 2-3 дней, затем полейте грядки.

200 г золы на 10 л воды. Настаивайте в течение 2-3 дней, затем полейте грядки. Марганцовка: 3-4 кристалла на 1 л воды. Этот раствор не только насытится луком питательными веществами, но и защитит от болезней и вредителей.

3-4 кристалла на 1 л воды. Этот раствор не только насытится луком питательными веществами, но и защитит от болезней и вредителей. Дрожжи: 100 г свежих дрожжей на 10 л воды. Разведите дрожжи в тёплой воде, дайте настояться 2 часа, затем полейте грядки.

Помните:

Вносите удобрения вовремя: для активного роста – в первой половине лета, для устойчивости к перепадам температур – за 2-3 недели до сбора урожая.

Не используйте свежий навоз – он может повредить корневую систему лука.

Соединяйте подкормку с поливом, чтобы удобрения лучше всасывались.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить здоровый и крепкий лук, который порадует вас щедрым урожаем.

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