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Домашний клубничный джем: аромат лета в каждой ложке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Клубничный джем станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 11 июня 2024, 09:40
Клубничный джем станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот джем порадует вас зимой.

Лето щедро дарит нам не только тепло и солнце, но и щедрый урожай ягод. Среди них, несомненно, особое место занимает клубника – ароматная, сочная, полная витаминов. И что может быть лучше, чем сберечь этот летний вкус на зиму? Конечно же, приготовить клубничный джем!

Сегодня мы поделимся с вами рецептом джема, который обязательно станет вашим любимым. Его приготовление не требует много времени и усилий, а результат поразит вас насыщенным вкусом, ароматом и нежной консистенцией. Также, предлагаем рецепт венского печенья.

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 500 г сахара
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 пакетик пектина (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим клубнику: Ягоды тщательно промойте, удалите плодоножки. Большие ягоды можно разрезать пополам.
  2. Варим джем: В кастрюлю с толстым дном выложите клубнику и сахар. Перемешайте и поставьте в средний огонь. Когда ягоды пустят сок, убавьте огонь и варите, периодически помешивая, в течение 20-30 минут.
  3. Добавляем лимонный сок: За 5 минут до окончания варки влейте лимонный сок. Это поможет сохранить яркий цвет джема и слегка его закислить.
  4. Загущение джема Если вы хотите получить густой джем, добавьте пакетик пектина. Для этого смешайте пектин из 2 ст. л. сахара и добавьте в джем за 1 минуту до окончания варки. Тщательно перемешайте.
  5. Разливаем джем: Готовый джем снимите с огня и разлейте в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки.
  6. Храним джем: Переверните банки вверх дном и оставьте так до полного охлаждения. Храните джем в холодном месте.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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