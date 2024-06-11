Домашний клубничный джем: аромат лета в каждой ложке

Этот джем порадует вас зимой.

Лето щедро дарит нам не только тепло и солнце, но и щедрый урожай ягод. Среди них, несомненно, особое место занимает клубника – ароматная, сочная, полная витаминов. И что может быть лучше, чем сберечь этот летний вкус на зиму? Конечно же, приготовить клубничный джем!

Сегодня мы поделимся с вами рецептом джема, который обязательно станет вашим любимым. Его приготовление не требует много времени и усилий, а результат поразит вас насыщенным вкусом, ароматом и нежной консистенцией. Также, предлагаем рецепт венского печенья.

Ингредиенты:

1 кг клубники

500 г сахара

1 ч. л. лимонного сока

1 пакетик пектина (по желанию)

Приготовление:

Подготовим клубнику: Ягоды тщательно промойте, удалите плодоножки. Большие ягоды можно разрезать пополам. Варим джем: В кастрюлю с толстым дном выложите клубнику и сахар. Перемешайте и поставьте в средний огонь. Когда ягоды пустят сок, убавьте огонь и варите, периодически помешивая, в течение 20-30 минут. Добавляем лимонный сок: За 5 минут до окончания варки влейте лимонный сок. Это поможет сохранить яркий цвет джема и слегка его закислить. Загущение джема Если вы хотите получить густой джем, добавьте пакетик пектина. Для этого смешайте пектин из 2 ст. л. сахара и добавьте в джем за 1 минуту до окончания варки. Тщательно перемешайте. Разливаем джем: Готовый джем снимите с огня и разлейте в стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки. Храним джем: Переверните банки вверх дном и оставьте так до полного охлаждения. Храните джем в холодном месте.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.