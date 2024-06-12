У вас будет чувство, будто едите конфеты: фантастический мармеладный джем из черешен
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Этот джем получается очень ароматным и вкусным.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного мармеладного джема из черешен, который станет настоящим украшением вашей домашней коллекции заготовок.
Этот джем не только невероятно вкусен, но и очень прост в приготовлении. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы создать настоящий шедевр с лета, который будет радовать вас и ваших близких в течение всей зимы. Также, предлагаем рецепт клубничного джема.
Ингредиенты:
- 1 кг черешен
- 500 г сахара
- 1 пакетик пектина (10 г)
- 1 ч. л. лимонной кислоты
- Вода (при необходимости)
Приготовление:
- Подготовим черешни: Черешни хорошо промойте, удалите косточки с помощью специального приспособления или вручную.
- Варим джем: В кастрюлю с толстым дном выложите черешню, добавьте сахар и 100 мл воды. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
- Добавляем пектин: В миске смешайте пектин из 2 ст. л. сахара. Добавьте эту смесь к кипящему джему, постоянно помешивая.
- Добавляем лимонную кислоту: Добавьте лимонную кислоту в джем и доведите до кипения.
- Разливаем джем: Готовый джем разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.
Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.