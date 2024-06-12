У вас будет чувство, будто едите конфеты: фантастический мармеладный джем из черешен

Этот джем получается очень ароматным и вкусным.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного мармеладного джема из черешен, который станет настоящим украшением вашей домашней коллекции заготовок.

Этот джем не только невероятно вкусен, но и очень прост в приготовлении. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы создать настоящий шедевр с лета, который будет радовать вас и ваших близких в течение всей зимы. Также, предлагаем рецепт клубничного джема.

Ингредиенты:

1 кг черешен

500 г сахара

1 пакетик пектина (10 г)

1 ч. л. лимонной кислоты

Вода (при необходимости)

Приготовление:

Подготовим черешни: Черешни хорошо промойте, удалите косточки с помощью специального приспособления или вручную. Варим джем: В кастрюлю с толстым дном выложите черешню, добавьте сахар и 100 мл воды. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Добавляем пектин: В миске смешайте пектин из 2 ст. л. сахара. Добавьте эту смесь к кипящему джему, постоянно помешивая. Добавляем лимонную кислоту: Добавьте лимонную кислоту в джем и доведите до кипения. Разливаем джем: Готовый джем разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.