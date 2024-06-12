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У вас будет чувство, будто едите конфеты: фантастический мармеладный джем из черешен

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот джем станет отличным дополнением к завтраку (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 12 июня 2024, 12:07
Этот джем станет отличным дополнением к завтраку (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот джем получается очень ароматным и вкусным.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятного мармеладного джема из черешен, который станет настоящим украшением вашей домашней коллекции заготовок.

Этот джем не только невероятно вкусен, но и очень прост в приготовлении. Вам не понадобится много времени и усилий, чтобы создать настоящий шедевр с лета, который будет радовать вас и ваших близких в течение всей зимы. Также, предлагаем рецепт клубничного джема.

Ингредиенты:

  • 1 кг черешен
  • 500 г сахара
  • 1 пакетик пектина (10 г)
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
  • Вода (при необходимости)

Приготовление:

  1. Подготовим черешни: Черешни хорошо промойте, удалите косточки с помощью специального приспособления или вручную.
  2. Варим джем: В кастрюлю с толстым дном выложите черешню, добавьте сахар и 100 мл воды. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
  3. Добавляем пектин: В миске смешайте пектин из 2 ст. л. сахара. Добавьте эту смесь к кипящему джему, постоянно помешивая.
  4. Добавляем лимонную кислоту: Добавьте лимонную кислоту в джем и доведите до кипения.
  5. Разливаем джем: Готовый джем разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте так до полного охлаждения.

Также, предлагаем рецепт клубничного десерта. Раньше мы предлагали рецепт клубничного сорбета.

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