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Готовимся к зиме: рецепт маринованных огурцов с французской горчицей

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти огурцы станут отличным вариантом закуски (изображение создано с помощью ИИ)
Эти огурцы станут отличным вариантом закуски (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих огурцов не займет много времени.

Ничто так не радует зимой, как хрустящие, ароматные маринованные огурчики, напоминающие о жарких летних днях. Их можно использовать как дополнение к любому блюду, или же смаковать как самостоятельную закуску. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 литр воды
  • 2 столовые ложки соли
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 столовая ложка уксуса 9%
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок эстрагона
  • 1 пучок лаврового листа
  • 10 горошин черного перца

Приготовление:

  1. Подготовим огурцы: выбираем плотные, небольшие огурцы с пузырчатой шкуркой. Тщательно моем и замачиваем в холодной воде на 2 часа.
  2. Готовим маринад: в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный перец. Доводим до кипения и снимаем с огня.
  3. Замаринуем огурцы: на дно чистых банок кладем чеснок, укроп и эстрагон. Плотно укладываем огурцы. Заливаем горячим маринадом вверх.
  4. Стерилизация: прикрываем банки крышками, но не закручиваем. Ставим банки в кастрюлю с горячей водой (вода должна доходить до плеч банок). Стерилизуем огурцы в течение 10-15 минут.
  5. Закрутка: после стерилизации плотно закручиваем банки крышками. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем остывать в теплом месте.

Для более насыщенного вкуса маринованных огурцов можно добавить горчицу, хрен, гвоздику, перец чили или другие специи по вашему вкусу.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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#Рецепт #Огурцы #еда-Телеграф