Готовимся к зиме: рецепт маринованных огурцов с французской горчицей

Приготовление этих огурцов не займет много времени.

Ничто так не радует зимой, как хрустящие, ароматные маринованные огурчики, напоминающие о жарких летних днях. Их можно использовать как дополнение к любому блюду, или же смаковать как самостоятельную закуску. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1 литр воды

2 столовые ложки соли

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка уксуса 9%

4 зубчика чеснока

1 пучок укропа

1 пучок эстрагона

1 пучок лаврового листа

10 горошин черного перца

Приготовление:

Подготовим огурцы: выбираем плотные, небольшие огурцы с пузырчатой шкуркой. Тщательно моем и замачиваем в холодной воде на 2 часа. Готовим маринад: в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный перец. Доводим до кипения и снимаем с огня. Замаринуем огурцы: на дно чистых банок кладем чеснок, укроп и эстрагон. Плотно укладываем огурцы. Заливаем горячим маринадом вверх. Стерилизация: прикрываем банки крышками, но не закручиваем. Ставим банки в кастрюлю с горячей водой (вода должна доходить до плеч банок). Стерилизуем огурцы в течение 10-15 минут. Закрутка: после стерилизации плотно закручиваем банки крышками. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем остывать в теплом месте.

Для более насыщенного вкуса маринованных огурцов можно добавить горчицу, хрен, гвоздику, перец чили или другие специи по вашему вкусу.

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.