Готовимся к зиме: рецепт маринованных огурцов с французской горчицей
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Приготовление этих огурцов не займет много времени.
Ничто так не радует зимой, как хрустящие, ароматные маринованные огурчики, напоминающие о жарких летних днях. Их можно использовать как дополнение к любому блюду, или же смаковать как самостоятельную закуску. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 литр воды
- 2 столовые ложки соли
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка уксуса 9%
- 4 зубчика чеснока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок эстрагона
- 1 пучок лаврового листа
- 10 горошин черного перца
Приготовление:
- Подготовим огурцы: выбираем плотные, небольшие огурцы с пузырчатой шкуркой. Тщательно моем и замачиваем в холодной воде на 2 часа.
- Готовим маринад: в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный перец. Доводим до кипения и снимаем с огня.
- Замаринуем огурцы: на дно чистых банок кладем чеснок, укроп и эстрагон. Плотно укладываем огурцы. Заливаем горячим маринадом вверх.
- Стерилизация: прикрываем банки крышками, но не закручиваем. Ставим банки в кастрюлю с горячей водой (вода должна доходить до плеч банок). Стерилизуем огурцы в течение 10-15 минут.
- Закрутка: после стерилизации плотно закручиваем банки крышками. Переворачиваем банки вверх дном и оставляем остывать в теплом месте.
Для более насыщенного вкуса маринованных огурцов можно добавить горчицу, хрен, гвоздику, перец чили или другие специи по вашему вкусу.
Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.