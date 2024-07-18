Можно даже детям: рецепт домашних конфет из сгущенки

Приготовление этих конфет не займет много времени.

Домашние конфеты – это не просто вкусный десерт, это настоящая магия, дающая радость и поднимающая настроение. Их можно приготовить из простых и доступных ингредиентов, выбрав излюбленные вкусы и формы. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления домашних конфет, которые покорят ваши сердца своим насыщенным вкусом, ароматом и оригинальностью. Также мы писали, какое овсяное печенье больше любят дети.

Ингредиенты:

(Выбирайте ингредиенты по своему вкусу)

Основа: шоколад, какао-порошок, сливочное масло, молоко, орехи, финики, кокосовая стружка.

шоколад, какао-порошок, сливочное масло, молоко, орехи, финики, кокосовая стружка. Начинка: фруктовое пюре, варенье, сухофрукты, орехи, цукаты, кокосовая стружка, ванильный экстракт, цедра лимона или апельсина.

фруктовое пюре, варенье, сухофрукты, орехи, цукаты, кокосовая стружка, ванильный экстракт, цедра лимона или апельсина. Декор: тертый шоколад, какао-порошок, орехи, сахарная пудра, кондитерская посыпка.

Приготовление:

Выберите основание: Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Смешайте какао-порошок со сливочным маслом и молоком до однородной массы. Измельчите орехи, финики или кокосовую стружку. Приготовьте начинку: Измельчите фрукты или варенье. Измельчите орехи, цукаты или кокосовую стружку. Добавьте ванильный экстракт, цедру лимона или апельсина по вкусу. Сформируйте конфеты: Выложите основание в силиконовые формочки или на пергаментную бумагу. Выложите начинку на основание. Накройте оставшиеся конфеты основой и разровняйте. Заморозьте конфеты Поставьте конфеты в морозильную камеру на 1-2 часа, пока они не затвердеют. Украсьте конфеты: Обваляйте конфеты в тертом шоколаде, какао-пороше, орехах, сахарной пудре или кондитерской посыпке.

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