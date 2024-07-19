Понравится даже тем, кто не любит "синенькие": рецепт запеченных с брынзой баклажанов

Эти баклажаны создают невероятную симфонию вкуса и аромата.

Лето щедро дарит нам не только солнце и тепло, но и богатство овощей, из которых можно создать множество вкусных и полезных блюд. Одним из таких рецептов есть запеченные баклажаны с брынзой – блюдо, которое непременно очарует вас своим изысканным вкусом и простотой приготовления. Также мы писали, как приготовить салат с баклажанами.

Ингредиенты:

2 баклажана

200 г брынзы

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

1 пучок петрушки

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовим баклажаны: баклажаны тщательно помоем, разрежем вдоль пополам и сделаем на кожуре несколько надрезов. Смазать баклажаны оливковым маслом, посолить и поперчить. Запекаем баклажаны: противень застелим пергаментом и выложим на него половинки баклажанов. Запекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до мягкости. Готовим начинку: лук измельчите кубиками и обжарим на оливковом масле до золотистого цвета. Добавим измельченный чеснок и обжарим еще минуту. Соединим ингредиенты: брынзу размять вилкой. Добавить лук с чесноком, лимонный сок и измельченную петрушку. Тщательно перемешать. Фаршируем баклажаны: готовые баклажаны вынуть из духовки, немного охладить и сделать ложкой углубления. Заполнить баклажаны начинкой из брынзы. Подаем: запеченные баклажаны с брынзой можно подавать как горячую закуску или самостоятельное блюдо.

Раньше мы писали, как приготовить баклажаны с перцем в кисло-сладком соусе. Также мы делились рецептом вкусной закуски из яиц.