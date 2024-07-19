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Понравится даже тем, кто не любит "синенькие": рецепт запеченных с брынзой баклажанов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти баклажаны понравятся даже самым требовательным гурманам (изображение создано с помощью ИИ)
Эти баклажаны понравятся даже самым требовательным гурманам (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти баклажаны создают невероятную симфонию вкуса и аромата.

Лето щедро дарит нам не только солнце и тепло, но и богатство овощей, из которых можно создать множество вкусных и полезных блюд. Одним из таких рецептов есть запеченные баклажаны с брынзой – блюдо, которое непременно очарует вас своим изысканным вкусом и простотой приготовления. Также мы писали, как приготовить салат с баклажанами.

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 200 г брынзы
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 пучок петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовим баклажаны: баклажаны тщательно помоем, разрежем вдоль пополам и сделаем на кожуре несколько надрезов. Смазать баклажаны оливковым маслом, посолить и поперчить.
  2. Запекаем баклажаны: противень застелим пергаментом и выложим на него половинки баклажанов. Запекаем в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до мягкости.
  3. Готовим начинку: лук измельчите кубиками и обжарим на оливковом масле до золотистого цвета. Добавим измельченный чеснок и обжарим еще минуту.
  4. Соединим ингредиенты: брынзу размять вилкой. Добавить лук с чесноком, лимонный сок и измельченную петрушку. Тщательно перемешать.
  5. Фаршируем баклажаны: готовые баклажаны вынуть из духовки, немного охладить и сделать ложкой углубления. Заполнить баклажаны начинкой из брынзы.
  6. Подаем: запеченные баклажаны с брынзой можно подавать как горячую закуску или самостоятельное блюдо.

Раньше мы писали, как приготовить баклажаны с перцем в кисло-сладком соусе. Также мы делились рецептом вкусной закуски из яиц.

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#Рецепт #Баклажаны #еда-Телеграф