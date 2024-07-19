Укр

Заменит сладости и не навредит фигуре: рецепт салата с персиками, ягодами и медом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот салат станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат станет вашим любимым (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такой салат очень просто и быстро готовится.

Лето – это не только жара и солнце, но и щедрый дар природы в виде ароматных фруктов и ягод. Именно из этих даров можно создать настоящий шедевр – легкий, сочный и невероятно вкусный салат с персиками, ягодами и медом. Также, мы предлагали рецепт домашних конфет из сгущенки.

Ингредиенты:

  • 2 персика
  • 150 г ягод (малина, черника, клубника – по вашему вкусу)
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 2 столовые ложки мягкого творога (рикотта, маскарпоне)
  • Мята для украшения (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим фрукты: персики помоем, разрежем пополам, удалим косточки и нарежем кубиками. Ягоды переберем и промоем.
  2. Готовим заправку: в миске соединим мед, лимонный сок и ванильный экстракт. Тщательно перемешаем.
  3. Соединим ингредиенты: в салатнице смешаем персики, ягоды и заправку. Добавим мягкий творог и аккуратно перемешаем.
  4. Подаем: салат охладим в холодильнике в течение 30 минут. Перед подачей можно украсить листочками мяты.

Раньше мы писали, как приготовить блины с творожно-кокосовой начинкой. Также мы делились рецептом печенья, благодаря которому дети будут есть щавель.

Теги:
#Рецепт #Салат #еда-Телеграф