Заменит сладости и не навредит фигуре: рецепт салата с персиками, ягодами и медом

Такой салат очень просто и быстро готовится.

Лето – это не только жара и солнце, но и щедрый дар природы в виде ароматных фруктов и ягод. Именно из этих даров можно создать настоящий шедевр – легкий, сочный и невероятно вкусный салат с персиками, ягодами и медом. Также, мы предлагали рецепт домашних конфет из сгущенки.

Ингредиенты:

2 персика

150 г ягод (малина, черника, клубника – по вашему вкусу)

1 столовая ложка меда

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

2 столовые ложки мягкого творога (рикотта, маскарпоне)

Мята для украшения (по желанию)

Приготовление:

Подготовим фрукты: персики помоем, разрежем пополам, удалим косточки и нарежем кубиками. Ягоды переберем и промоем. Готовим заправку: в миске соединим мед, лимонный сок и ванильный экстракт. Тщательно перемешаем. Соединим ингредиенты: в салатнице смешаем персики, ягоды и заправку. Добавим мягкий творог и аккуратно перемешаем. Подаем: салат охладим в холодильнике в течение 30 минут. Перед подачей можно украсить листочками мяты.

Раньше мы писали, как приготовить блины с творожно-кокосовой начинкой. Также мы делились рецептом печенья, благодаря которому дети будут есть щавель.