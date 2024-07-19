Заменит сладости и не навредит фигуре: рецепт салата с персиками, ягодами и медом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такой салат очень просто и быстро готовится.
Лето – это не только жара и солнце, но и щедрый дар природы в виде ароматных фруктов и ягод. Именно из этих даров можно создать настоящий шедевр – легкий, сочный и невероятно вкусный салат с персиками, ягодами и медом. Также, мы предлагали рецепт домашних конфет из сгущенки.
Ингредиенты:
- 2 персика
- 150 г ягод (малина, черника, клубника – по вашему вкусу)
- 1 столовая ложка меда
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 2 столовые ложки мягкого творога (рикотта, маскарпоне)
- Мята для украшения (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим фрукты: персики помоем, разрежем пополам, удалим косточки и нарежем кубиками. Ягоды переберем и промоем.
- Готовим заправку: в миске соединим мед, лимонный сок и ванильный экстракт. Тщательно перемешаем.
- Соединим ингредиенты: в салатнице смешаем персики, ягоды и заправку. Добавим мягкий творог и аккуратно перемешаем.
- Подаем: салат охладим в холодильнике в течение 30 минут. Перед подачей можно украсить листочками мяты.
Раньше мы писали, как приготовить блины с творожно-кокосовой начинкой. Также мы делились рецептом печенья, благодаря которому дети будут есть щавель.