Такого вы еще не пробовали: рецепт зеленого гаспачо с авокадо и зеленью

Для приготовления этого супа следует просто смешать все ингредиенты.

Летние дни щедро дарят нам солнце, тепло и желание освежиться чем-то легким и одновременно насыщенным. Именно таким блюдом станет гаспачо с авокадо и зеленью – холодное испанское блюдо, завоевавшее мировую известность своим ярким вкусом и питательностью.

Ингредиенты:

1 кг томатов

1 авокадо

1 огурец

1 зеленый болгарский перец

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 пучок зеленой петрушки

1 пучок зелени базилика

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Подготовим овощи: томаты помоем, разрежем пополам и удалим семена. Огурец, перец и лук измельчим кубиками. Авокадо очистим от кожуры и косточки, разрежем пополам и отложим. Обжарим овощи: на сковороде разогреем оливковое и обжарим лук до мягкости. Добавим перец и продолжим обжаривать еще 5 минут. Сварим томаты: в кастрюле вскипятим подсоленную воду. Добавим помидоры и варим 10 минут. Соединим все ингредиенты: в блендере измельчим вареные томаты, обжаренные овощи, авокадо, петрушку, базилик, чеснок, лимонный сок. Добавим соль и перец по вкусу и взбиваем в однородную консистенцию. Подаем: гаспачо охладим в холодильнике в течение 30 минут. Перед подачей можно добавить кубики льда, ломтики огурца, оливки или сухарики.

Совет: для более насыщенного вкуса гаспачо можно добавить немного сливок или сметаны.

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