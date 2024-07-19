Такого вы еще не пробовали: рецепт зеленого гаспачо с авокадо и зеленью
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Для приготовления этого супа следует просто смешать все ингредиенты.
Летние дни щедро дарят нам солнце, тепло и желание освежиться чем-то легким и одновременно насыщенным. Именно таким блюдом станет гаспачо с авокадо и зеленью – холодное испанское блюдо, завоевавшее мировую известность своим ярким вкусом и питательностью.
Ингредиенты:
- 1 кг томатов
- 1 авокадо
- 1 огурец
- 1 зеленый болгарский перец
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок зеленой петрушки
- 1 пучок зелени базилика
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Подготовим овощи: томаты помоем, разрежем пополам и удалим семена. Огурец, перец и лук измельчим кубиками. Авокадо очистим от кожуры и косточки, разрежем пополам и отложим.
- Обжарим овощи: на сковороде разогреем оливковое и обжарим лук до мягкости. Добавим перец и продолжим обжаривать еще 5 минут.
- Сварим томаты: в кастрюле вскипятим подсоленную воду. Добавим помидоры и варим 10 минут.
- Соединим все ингредиенты: в блендере измельчим вареные томаты, обжаренные овощи, авокадо, петрушку, базилик, чеснок, лимонный сок. Добавим соль и перец по вкусу и взбиваем в однородную консистенцию.
- Подаем: гаспачо охладим в холодильнике в течение 30 минут. Перед подачей можно добавить кубики льда, ломтики огурца, оливки или сухарики.
Совет: для более насыщенного вкуса гаспачо можно добавить немного сливок или сметаны.
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