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Такого вы еще не пробовали: рецепт зеленого гаспачо с авокадо и зеленью

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Такое гаспачо станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 19 июля 2024, 10:25
Такое гаспачо станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Для приготовления этого супа следует просто смешать все ингредиенты.

Летние дни щедро дарят нам солнце, тепло и желание освежиться чем-то легким и одновременно насыщенным. Именно таким блюдом станет гаспачо с авокадо и зеленью – холодное испанское блюдо, завоевавшее мировую известность своим ярким вкусом и питательностью.

Ингредиенты:

  • 1 кг томатов
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • 1 зеленый болгарский перец
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 пучок зеленой петрушки
  • 1 пучок зелени базилика
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовим овощи: томаты помоем, разрежем пополам и удалим семена. Огурец, перец и лук измельчим кубиками. Авокадо очистим от кожуры и косточки, разрежем пополам и отложим.
  2. Обжарим овощи: на сковороде разогреем оливковое и обжарим лук до мягкости. Добавим перец и продолжим обжаривать еще 5 минут.
  3. Сварим томаты: в кастрюле вскипятим подсоленную воду. Добавим помидоры и варим 10 минут.
  4. Соединим все ингредиенты: в блендере измельчим вареные томаты, обжаренные овощи, авокадо, петрушку, базилик, чеснок, лимонный сок. Добавим соль и перец по вкусу и взбиваем в однородную консистенцию.
  5. Подаем: гаспачо охладим в холодильнике в течение 30 минут. Перед подачей можно добавить кубики льда, ломтики огурца, оливки или сухарики.

Совет: для более насыщенного вкуса гаспачо можно добавить немного сливок или сметаны.

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