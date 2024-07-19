Просто смешайте все и сварите: простой рецепт ленивых вареников с малиновым соусом

Приготовление этих вареников не займет много времени.

Кто из нас не любит вареники? Это сытное и вкусное блюдо всегда радует нас своим ароматом и вкусом. Однако не всегда хватает времени и сил на лепку традиционных вареников. Именно для таких случаев существует рецепт "ленивых" вареников, которые можно приготовить за считанные минуты. Также, предлагаем рецепт вареников с клубникой.

Ингредиенты:

500 г сыра (творог, рикотта)

1 яйцо

2 столовые ложки муки

1 столовая ложка сахара

1/2 чайной ложки соли

Сливочное масло для подачи (по желанию)

Сметана для подачи (по желанию)

Приготовление:

Подготовим сыр: сыр тщательно перетрем через сито, чтобы удалить комочки. Добавим другие ингредиенты: к перетертому сыру добавим яйцо, муку, сахар и соль. Тщательно перемешаем до однородной массы. Отварим вареники: в кипящей подсоленной воде сформируем из теста небольшие шарики. Варим вареники в течение 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность. Подаем: готовые вареники вынимаем из воды с помощью шумовки и подаем со сливочным маслом и сметаной. Чтобы сделать малиновый соус, возьмите малину и потушите ее с сахаром.

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