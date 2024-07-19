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Просто смешайте все и сварите: простой рецепт ленивых вареников с малиновым соусом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти вареники станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Эти вареники станут вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этих вареников не займет много времени.

Кто из нас не любит вареники? Это сытное и вкусное блюдо всегда радует нас своим ароматом и вкусом. Однако не всегда хватает времени и сил на лепку традиционных вареников. Именно для таких случаев существует рецепт "ленивых" вареников, которые можно приготовить за считанные минуты. Также, предлагаем рецепт вареников с клубникой.

Ингредиенты:

  • 500 г сыра (творог, рикотта)
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки муки
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Сливочное масло для подачи (по желанию)
  • Сметана для подачи (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовим сыр: сыр тщательно перетрем через сито, чтобы удалить комочки.
  2. Добавим другие ингредиенты: к перетертому сыру добавим яйцо, муку, сахар и соль. Тщательно перемешаем до однородной массы.
  3. Отварим вареники: в кипящей подсоленной воде сформируем из теста небольшие шарики. Варим вареники в течение 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность.
  4. Подаем: готовые вареники вынимаем из воды с помощью шумовки и подаем со сливочным маслом и сметаной.
  5. Чтобы сделать малиновый соус, возьмите малину и потушите ее с сахаром.

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#Вареники #Рецепт #еда-Телеграф