Просто смешайте все и сварите: простой рецепт ленивых вареников с малиновым соусом
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Приготовление этих вареников не займет много времени.
Кто из нас не любит вареники? Это сытное и вкусное блюдо всегда радует нас своим ароматом и вкусом. Однако не всегда хватает времени и сил на лепку традиционных вареников. Именно для таких случаев существует рецепт "ленивых" вареников, которые можно приготовить за считанные минуты. Также, предлагаем рецепт вареников с клубникой.
Ингредиенты:
- 500 г сыра (творог, рикотта)
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки муки
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- Сливочное масло для подачи (по желанию)
- Сметана для подачи (по желанию)
Приготовление:
- Подготовим сыр: сыр тщательно перетрем через сито, чтобы удалить комочки.
- Добавим другие ингредиенты: к перетертому сыру добавим яйцо, муку, сахар и соль. Тщательно перемешаем до однородной массы.
- Отварим вареники: в кипящей подсоленной воде сформируем из теста небольшие шарики. Варим вареники в течение 3-5 минут после того, как они всплывут на поверхность.
- Подаем: готовые вареники вынимаем из воды с помощью шумовки и подаем со сливочным маслом и сметаной.
- Чтобы сделать малиновый соус, возьмите малину и потушите ее с сахаром.
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