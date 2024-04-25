Можно есть даже в пост: как приготовить булочки с маком и орехами
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Булочки получаются пышными и ароматными
Даже в пост хочется разнообразить свое меню, сделать его полезным и вкусным. Именно поэтому, в сети публикуют множество постных блюд, среди которых салат с нутом, постный паштет или оладьи из гречки и грибов.
Сегодня мы предлагаем еще один вариант постного блюда – булочек с маком и орехами. А рецептом с нами поделились Лиза Глинская на своей Instagram-странице.
Как приготовить песни булочки с маком и орехами
Ингредиенты:
Тесто
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 8 г;
- сахар – 50 г;
- соль;
- вода – 100 мл;
- растительное масло – 40 мл;
Начинка
- мак – 100 г;
- жареные грецкие орехи – 100 г;
- сахар – 120 г;
Способ приготовления:
- Воду, растительное масло и сахар соединить в глубокой миске.
- Муку смешать с разрыхлителем и добавить в ту же миску, замесить тесто.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
- Тем временем приготовить начинку. Для этого мак нужно замочить в теплой воде на 30 минут.
- Орехи обжарить на сухой сковороде или в течение 10 минут в духовке при 170 градусах.
- Мак процедить и соединить с орехами и сахаром, перебить блендером в состояние пасты.
- Тесто раскатать в пласт размером 30х35 см.
- Выложить начинку на тесто и завернуть в рулет.
- Нарезать рулет на куски по 3 см и выложить на застеленный пергаментом противень.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
- После того, как булочки полностью охладятся, нужно обернуть их пищевой пленкой.
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