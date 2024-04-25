Можно есть даже в пост: как приготовить булочки с маком и орехами

Булочки получаются пышными и ароматными

Даже в пост хочется разнообразить свое меню, сделать его полезным и вкусным. Именно поэтому, в сети публикуют множество постных блюд, среди которых салат с нутом, постный паштет или оладьи из гречки и грибов.

Сегодня мы предлагаем еще один вариант постного блюда – булочек с маком и орехами. А рецептом с нами поделились Лиза Глинская на своей Instagram-странице.

Как приготовить песни булочки с маком и орехами

Ингредиенты:

Тесто

мука – 250 г;

разрыхлитель – 8 г;

сахар – 50 г;

соль;

вода – 100 мл;

растительное масло – 40 мл;

Начинка

мак – 100 г;

жареные грецкие орехи – 100 г;

сахар – 120 г;

Способ приготовления:

Воду, растительное масло и сахар соединить в глубокой миске. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в ту же миску, замесить тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут. Тем временем приготовить начинку. Для этого мак нужно замочить в теплой воде на 30 минут. Орехи обжарить на сухой сковороде или в течение 10 минут в духовке при 170 градусах. Мак процедить и соединить с орехами и сахаром, перебить блендером в состояние пасты. Тесто раскатать в пласт размером 30х35 см. Выложить начинку на тесто и завернуть в рулет. Нарезать рулет на куски по 3 см и выложить на застеленный пергаментом противень. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. После того, как булочки полностью охладятся, нужно обернуть их пищевой пленкой.

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