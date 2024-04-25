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Можно есть даже в пост: как приготовить булочки с маком и орехами

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простая и быстрая выпечка даже в пост
Простая и быстрая выпечка даже в пост. Фото 1000.menu

Булочки получаются пышными и ароматными

Даже в пост хочется разнообразить свое меню, сделать его полезным и вкусным. Именно поэтому, в сети публикуют множество постных блюд, среди которых салат с нутом, постный паштет или оладьи из гречки и грибов.

Сегодня мы предлагаем еще один вариант постного блюда – булочек с маком и орехами. А рецептом с нами поделились Лиза Глинская на своей Instagram-странице.

Как приготовить песни булочки с маком и орехами

Ингредиенты:

Тесто

  • мука – 250 г;
  • разрыхлитель – 8 г;
  • сахар – 50 г;
  • соль;
  • вода – 100 мл;
  • растительное масло – 40 мл;

Начинка

  • мак – 100 г;
  • жареные грецкие орехи – 100 г;
  • сахар – 120 г;

Способ приготовления:

  1. Воду, растительное масло и сахар соединить в глубокой миске.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в ту же миску, замесить тесто.
  3. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
  4. Тем временем приготовить начинку. Для этого мак нужно замочить в теплой воде на 30 минут.
  5. Орехи обжарить на сухой сковороде или в течение 10 минут в духовке при 170 градусах.
  6. Мак процедить и соединить с орехами и сахаром, перебить блендером в состояние пасты.
  7. Тесто раскатать в пласт размером 30х35 см.
  8. Выложить начинку на тесто и завернуть в рулет.
  9. Нарезать рулет на куски по 3 см и выложить на застеленный пергаментом противень.
  10. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
  11. После того, как булочки полностью охладятся, нужно обернуть их пищевой пленкой.

А если вы соблюдаете пост, рекомендуем приготовить гору хрустящего печенья за копейки. Готовится оно так просто, что даже ребенок справится.

Теги:
#Мак #Орехи #Булочки #Выпечка #Готовим дома