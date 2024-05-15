Возьмите любые ягоды – и объедение готово: рецепт булочек с ягодами
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Ягодные булочки станут отличным дополнением к чаю или кофе.
Земляника, малина, черника, смородина – все эти ягоды изобилуют витаминами, дарят нам свой неповторимый вкус и аромат. Сегодня мы поделимся с вами рецептом булочек с ягодами, которые станут отличным дополнением к вашему чаепитию или десертному столу. Эти булочки не только вкусны, но и очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Также, предлагаем рецепт рецепт венских булочек с изюмом.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки
- 250 мл теплого молока
- 100 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- 7 г сухих дрожжей
- 1/2 чайной ложки соли
Для начинки:
- 500 г любых ягод (земляника, малина, черника, смородина)
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка крахмала
- 1 столовая ложка лимонного сока
Для смазки:
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка молока
Приготовление:
- Подготовим тесто. В миске смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и 1 столовую ложку муки. Оставить на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
- Добавить муку, сливочное масло, яйцо и соль. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Месить тесто в течение 10 минут.
- Выложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось.
- Подготовим начинку. Ягоды промыть и обсушить. Смешать ягоды с сахаром, крахмалом и лимонным соком.
- Поднявшееся тесто обмять и раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см.
- Распределить ягодную начинку по тесту, оставляя свободные края.
- Свернуть тесто рулетом, защелкнуть края.
- Острый нож сделать на рулете поперечные надрезы на расстоянии 3-4 см друг от друга.
- Выложить рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Накрыть рулет полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы он поднялся.
- Смазать рулет яйцом, взбитым с молоком.
- Выпекать рулет в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут или до золотистого цвета.
- Дать рулету чуть-чуть остыть, затем нарезать на порционные кусочки.
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