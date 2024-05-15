Возьмите любые ягоды – и объедение готово: рецепт булочек с ягодами

Ягодные булочки станут отличным дополнением к чаю или кофе.

Земляника, малина, черника, смородина – все эти ягоды изобилуют витаминами, дарят нам свой неповторимый вкус и аромат. Сегодня мы поделимся с вами рецептом булочек с ягодами, которые станут отличным дополнением к вашему чаепитию или десертному столу. Эти булочки не только вкусны, но и очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Также, предлагаем рецепт рецепт венских булочек с изюмом.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 мл теплого молока

100 г сливочного масла

50 г сахара

1 яйцо

7 г сухих дрожжей

1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

500 г любых ягод (земляника, малина, черника, смородина)

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка крахмала

1 столовая ложка лимонного сока

Для смазки:

1 яйцо

1 столовая ложка молока

Приготовление:

Подготовим тесто. В миске смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и 1 столовую ложку муки. Оставить на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. Добавить муку, сливочное масло, яйцо и соль. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Месить тесто в течение 10 минут. Выложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось. Подготовим начинку. Ягоды промыть и обсушить. Смешать ягоды с сахаром, крахмалом и лимонным соком. Поднявшееся тесто обмять и раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Распределить ягодную начинку по тесту, оставляя свободные края. Свернуть тесто рулетом, защелкнуть края. Острый нож сделать на рулете поперечные надрезы на расстоянии 3-4 см друг от друга. Выложить рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть рулет полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы он поднялся. Смазать рулет яйцом, взбитым с молоком. Выпекать рулет в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут или до золотистого цвета. Дать рулету чуть-чуть остыть, затем нарезать на порционные кусочки.

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