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Возьмите любые ягоды – и объедение готово: рецепт булочек с ягодами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Эти булочки получаются очень мягкие и ароматные (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 15 мая 2024, 14:27
Эти булочки получаются очень мягкие и ароматные (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Ягодные булочки станут отличным дополнением к чаю или кофе.

Земляника, малина, черника, смородина – все эти ягоды изобилуют витаминами, дарят нам свой неповторимый вкус и аромат. Сегодня мы поделимся с вами рецептом булочек с ягодами, которые станут отличным дополнением к вашему чаепитию или десертному столу. Эти булочки не только вкусны, но и очень просты в приготовлении, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Также, предлагаем рецепт рецепт венских булочек с изюмом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 7 г сухих дрожжей
  • 1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

  • 500 г любых ягод (земляника, малина, черника, смородина)
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 столовая ложка крахмала
  • 1 столовая ложка лимонного сока

Для смазки:

  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка молока

Приготовление:

  1. Подготовим тесто. В миске смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и 1 столовую ложку муки. Оставить на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
  2. Добавить муку, сливочное масло, яйцо и соль. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Месить тесто в течение 10 минут.
  3. Выложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось.
  4. Подготовим начинку. Ягоды промыть и обсушить. Смешать ягоды с сахаром, крахмалом и лимонным соком.
  5. Поднявшееся тесто обмять и раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см.
  6. Распределить ягодную начинку по тесту, оставляя свободные края.
  7. Свернуть тесто рулетом, защелкнуть края.
  8. Острый нож сделать на рулете поперечные надрезы на расстоянии 3-4 см друг от друга.
  9. Выложить рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  10. Накрыть рулет полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы он поднялся.
  11. Смазать рулет яйцом, взбитым с молоком.
  12. Выпекать рулет в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут или до золотистого цвета.
  13. Дать рулету чуть-чуть остыть, затем нарезать на порционные кусочки.

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