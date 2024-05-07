Необычный рецепт для любителей помидоров: рецепт такого супчика спросит даже мама (фото)
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Простое в приготовлении, но фантастические вкусное первое блюдо
Сегодня мы решили удивить любителей помидоров. Оказывается, из них можно приготовить не только закуски к шашлыкам и различные салаты, но и вкуснейший суп.
Рецепт аппетитного и яркого первого блюда "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить". Готовится суп из простых продуктов за считанные минуты и без усилий. Получается он настолько аппетитным, что рецепт спросит даже требовательная мама.
Как приготовить суп из свежих помидоров
Ингредиенты:
- свежие помидоры — 5 шт.;
- белокочанная капуста — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- рубленая зелень петрушки — 2 ст. л.;
- вода — 2 л.;
- перец и соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Морковь и лук чистим, моем, нарезаем соломкой и отправляем на 2-3 минуты на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Помидоры моем, очищаем от кожуры и перетираем через сито. Капусту нарезаем соломкой.
- Подготовленные овощи отправляем в кипящую подсоленную воду. Перчим, даем закипеть и выключаем огонь.
- Плотно накрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться в течение 5-10 минут.
Готовый суп украшаем зеленью петрушки. Подаем с домашней сметаной.