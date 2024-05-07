Необычный рецепт для любителей помидоров: рецепт такого супчика спросит даже мама (фото)

Простое в приготовлении, но фантастические вкусное первое блюдо

Сегодня мы решили удивить любителей помидоров. Оказывается, из них можно приготовить не только закуски к шашлыкам и различные салаты, но и вкуснейший суп.

Рецепт аппетитного и яркого первого блюда "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить". Готовится суп из простых продуктов за считанные минуты и без усилий. Получается он настолько аппетитным, что рецепт спросит даже требовательная мама.

Как приготовить суп из свежих помидоров

Ингредиенты:

свежие помидоры — 5 шт.;

белокочанная капуста — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

рубленая зелень петрушки — 2 ст. л.;

вода — 2 л.;

перец и соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь и лук чистим, моем, нарезаем соломкой и отправляем на 2-3 минуты на разогретую сковороду с растительным маслом. Помидоры моем, очищаем от кожуры и перетираем через сито. Капусту нарезаем соломкой. Подготовленные овощи отправляем в кипящую подсоленную воду. Перчим, даем закипеть и выключаем огонь. Плотно накрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться в течение 5-10 минут.

Фото: Телеграф

Готовый суп украшаем зеленью петрушки. Подаем с домашней сметаной.