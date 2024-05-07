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Необычный рецепт для любителей помидоров: рецепт такого супчика спросит даже мама (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Легкий и витаминный суп из свежих помидоров
Легкий и витаминный суп из свежих помидоров. Фото 1000.menu

Простое в приготовлении, но фантастические вкусное первое блюдо

Сегодня мы решили удивить любителей помидоров. Оказывается, из них можно приготовить не только закуски к шашлыкам и различные салаты, но и вкуснейший суп.

Рецепт аппетитного и яркого первого блюда "Телеграф" нашел в журнале "Люблю готовить". Готовится суп из простых продуктов за считанные минуты и без усилий. Получается он настолько аппетитным, что рецепт спросит даже требовательная мама.

Как приготовить суп из свежих помидоров

Ингредиенты:

  • свежие помидоры — 5 шт.;
  • белокочанная капуста — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • рубленая зелень петрушки — 2 ст. л.;
  • вода — 2 л.;
  • перец и соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Морковь и лук чистим, моем, нарезаем соломкой и отправляем на 2-3 минуты на разогретую сковороду с растительным маслом.
  2. Помидоры моем, очищаем от кожуры и перетираем через сито. Капусту нарезаем соломкой.
  3. Подготовленные овощи отправляем в кипящую подсоленную воду. Перчим, даем закипеть и выключаем огонь.
  4. Плотно накрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться в течение 5-10 минут.
Суп из свежих помидоров
Фото: Телеграф

Готовый суп украшаем зеленью петрушки. Подаем с домашней сметаной.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Суп #Готовим дома