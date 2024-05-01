Сытный обед за 15 минут: такой супчик будут просить даже дети
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Супербюджетный и быстрый рецепт будет в ваших закладках
Ни взрослые, ни дети не любят первых блюд? Просто приготовьте им грибной супчик с плавленым сыром — и вы удивитесь, как быстро его съедят.
Готовится такое первое блюдо от "Бабусиних рецептів" буквально 15 минут, а получается сытным, наваристым, с ароматом грибов. Стоит раз попробовать — и такой супчик точно "поселится" в вашем холодильнике.
Как приготовить грибной суп с плавленым сыром
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны – 300 г;
- вода – 2 л;
- картофель – 2 шт.;
- овсяные хлопья – 50 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- сыр плавленый – 50 г;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Шампиньоны чистим, моем и нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем их в форму для запекания, солим и и запекаем до уменьшения в размере.
- Лук, картофель и морковь чистим. Лук и картофель нарезаем маленькими кубиками, морковь натираем на большой терке.
- Разогреваем сковороду с растительным масло и обжариваем до мягкости лук до легкого золотистого оттенка. Добавляем морковь и обжариваем до готовности.
- В кастрюлю отправляем воду, солим, добавляем картофель, овощную массу, овсяные хлопья и грибы. Готовим на среднем огне под крышкой около 5 минут. Через указанное время добавляем плавленый сыр, перемешиваем и варим еще несколько минут.
Даем супу немного остыть. Подаем с домашним хлебом.