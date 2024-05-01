Сытный обед за 15 минут: такой супчик будут просить даже дети

Супербюджетный и быстрый рецепт будет в ваших закладках

Ни взрослые, ни дети не любят первых блюд? Просто приготовьте им грибной супчик с плавленым сыром — и вы удивитесь, как быстро его съедят.

Готовится такое первое блюдо от "Бабусиних рецептів" буквально 15 минут, а получается сытным, наваристым, с ароматом грибов. Стоит раз попробовать — и такой супчик точно "поселится" в вашем холодильнике.

Как приготовить грибной суп с плавленым сыром

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 300 г;

вода – 2 л;

картофель – 2 шт.;

овсяные хлопья – 50 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

сыр плавленый – 50 г;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Шампиньоны чистим, моем и нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем их в форму для запекания, солим и и запекаем до уменьшения в размере. Лук, картофель и морковь чистим. Лук и картофель нарезаем маленькими кубиками, морковь натираем на большой терке. Разогреваем сковороду с растительным масло и обжариваем до мягкости лук до легкого золотистого оттенка. Добавляем морковь и обжариваем до готовности. В кастрюлю отправляем воду, солим, добавляем картофель, овощную массу, овсяные хлопья и грибы. Готовим на среднем огне под крышкой около 5 минут. Через указанное время добавляем плавленый сыр, перемешиваем и варим еще несколько минут.

Даем супу немного остыть. Подаем с домашним хлебом.