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Сытный обед за 20 минут: рецепт кабачкового супа с плавленым сыром

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп очень ароматен и вкусен (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп очень ароматен и вкусен (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот суп станет отличным вариантом легкого обеда.

Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее основание для множества кулинарных шедевров. Их нежная текстура, приятный аромат и универсальность делают их любимцем многих хозяек. Также мы предлагаем рецепт супа из зеленого горошка.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом кабачкового супа с плавленым сыром, который станет отличным обедом за 20 минут.

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 литр овощного бульона
  • 2 плавленых сырка
  • 1/2 пучка свежей зелени (петрушка, укроп)
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовим ингредиенты

Кабачки промыть, обсушить и нарезать кубиками. Лук и морковь очистить и порезать маленькими кубиками. Чеснок измельчить.

Обжарить овощи.

В кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь и обжарить еще 5 минут.

  1. Добавить кабачки и чеснок. Обжарить овощи в течение 5 минут, постоянно помешивая.
  2. Влить овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 15 минут.
  3. Добавить плавленый творог. Измельчить его на терке и добавить в суп. Перемешать, чтобы творог растворился.
  4. Измельчить зелень и добавить в суп. Соль и перец – по вкусу.
  5. Снять с огня и дать супу немного настояться.

Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.

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#Рецепт #Суп #еда-Телеграф