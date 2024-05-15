Сытный обед за 20 минут: рецепт кабачкового супа с плавленым сыром
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Этот суп станет отличным вариантом легкого обеда.
Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее основание для множества кулинарных шедевров. Их нежная текстура, приятный аромат и универсальность делают их любимцем многих хозяек. Также мы предлагаем рецепт супа из зеленого горошка.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом кабачкового супа с плавленым сыром, который станет отличным обедом за 20 минут.
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 литр овощного бульона
- 2 плавленых сырка
- 1/2 пучка свежей зелени (петрушка, укроп)
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Подготовим ингредиенты
Кабачки промыть, обсушить и нарезать кубиками. Лук и морковь очистить и порезать маленькими кубиками. Чеснок измельчить.
Обжарить овощи.
В кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь и обжарить еще 5 минут.
- Добавить кабачки и чеснок. Обжарить овощи в течение 5 минут, постоянно помешивая.
- Влить овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 15 минут.
- Добавить плавленый творог. Измельчить его на терке и добавить в суп. Перемешать, чтобы творог растворился.
- Измельчить зелень и добавить в суп. Соль и перец – по вкусу.
- Снять с огня и дать супу немного настояться.
Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.