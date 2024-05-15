Сытный обед за 20 минут: рецепт кабачкового супа с плавленым сыром

Этот суп станет отличным вариантом легкого обеда.

Кабачки – это не только вкусный и полезный овощ, но и настоящее основание для множества кулинарных шедевров. Их нежная текстура, приятный аромат и универсальность делают их любимцем многих хозяек. Также мы предлагаем рецепт супа из зеленого горошка.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом кабачкового супа с плавленым сыром, который станет отличным обедом за 20 минут.

Ингредиенты:

2 молодых кабачка

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 литр овощного бульона

2 плавленых сырка

1/2 пучка свежей зелени (петрушка, укроп)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовим ингредиенты

Кабачки промыть, обсушить и нарезать кубиками. Лук и морковь очистить и порезать маленькими кубиками. Чеснок измельчить.

Обжарить овощи.

В кастрюле разогреть оливковое масло и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить морковь и обжарить еще 5 минут.

Добавить кабачки и чеснок. Обжарить овощи в течение 5 минут, постоянно помешивая. Влить овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить в течение 15 минут. Добавить плавленый творог. Измельчить его на терке и добавить в суп. Перемешать, чтобы творог растворился. Измельчить зелень и добавить в суп. Соль и перец – по вкусу. Снять с огня и дать супу немного настояться.

Суп подаем с домашней сметаной. Также, предлагаем рецепт легкого супчика.