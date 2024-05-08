Роскошное блюдо из обычной капусты: вы и не догадывались, что этот бюджетный овощ может быть таким вкусным

Ароматный и аппетитный гарнир

Капуста – это доступный и универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Мы рассказывали, как гораздо проще подготовить ее на голубцы.

Еще один из замечательных вариантов – запечь ее в духовке. Этот рецепт прост, не требует много времени и ингредиентов, а результат получается невероятно вкусным. Как приготовить запеченную капусту, рассказали на Pixelinform.

Ингредиенты:

1/2 кочана капусты (примерно 500 г)

2 столовые ложки гранулированного чеснока

1-2 столовые ложки паприки

3 столовые ложки рафинированного масла

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Из кочана капусты удалите 2 верхних листа. Если вы хотите, чтобы капуста в конечном счете была более мягкой, можете сначала ее отварить в течение 5-10 минут. Разрежьте кочерыжку пополам, не удаляя кочерыжку, который будет служить "креплением". Из каждой половины кочана отрежьте часть капусты, чтобы получить тонкие куски. Затем разрежьте их пополам. Смажьте каждую сторону капусты растительным маслом, солью и специями. Выложите капусту на противень, застеленный пергаментом. Запекайте капусту в духовке, разогретой до 200°C в течение 30 минут. По желанию за 10 минут до окончания приготовления можно посыпать капусту тертым сыром. После этого ее следует вернуть в духовку.

Подавайте запеченную капусту в качестве гарнира к мясу, рыбе или птице. Также она может быть самостоятельным блюдом. Кроме того мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог с начинкой.