Роскошное блюдо из обычной капусты: вы и не догадывались, что этот бюджетный овощ может быть таким вкусным
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Ароматный и аппетитный гарнир
Капуста – это доступный и универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Мы рассказывали, как гораздо проще подготовить ее на голубцы.
Еще один из замечательных вариантов – запечь ее в духовке. Этот рецепт прост, не требует много времени и ингредиентов, а результат получается невероятно вкусным. Как приготовить запеченную капусту, рассказали на Pixelinform.
Ингредиенты:
- 1/2 кочана капусты (примерно 500 г)
- 2 столовые ложки гранулированного чеснока
- 1-2 столовые ложки паприки
- 3 столовые ложки рафинированного масла
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Из кочана капусты удалите 2 верхних листа. Если вы хотите, чтобы капуста в конечном счете была более мягкой, можете сначала ее отварить в течение 5-10 минут.
- Разрежьте кочерыжку пополам, не удаляя кочерыжку, который будет служить "креплением". Из каждой половины кочана отрежьте часть капусты, чтобы получить тонкие куски.
- Затем разрежьте их пополам. Смажьте каждую сторону капусты растительным маслом, солью и специями.
- Выложите капусту на противень, застеленный пергаментом. Запекайте капусту в духовке, разогретой до 200°C в течение 30 минут.
- По желанию за 10 минут до окончания приготовления можно посыпать капусту тертым сыром. После этого ее следует вернуть в духовку.
Подавайте запеченную капусту в качестве гарнира к мясу, рыбе или птице. Также она может быть самостоятельным блюдом. Кроме того мы рассказывали, как приготовить вкусный пирог с начинкой.